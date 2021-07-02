Emack & Bolio's結業｜盤點7間已結業人氣過江龍食店 咖啡弄、中村藤吉

受到疫情影響，不少食肆都生計問題而結業。就連人氣過江龍食店都躲不過倒閉危機，美式雪糕店Emack & Bolio's於早前正式宣佈中環及灣仔兩間分店結業，以下為大家盤點7間已結業人氣過江龍食店，你又食過幾多間？

已結業人氣過江龍食店｜Emack & Bolio's

美式雪糕店Emack & Bolio's由1975年創立，主打巨型美式雪糕甜筒、奶昔及乳酪。其中它們的雪糕出名色彩繽紛，由雪糕球至脆筒都非常IGable，例如棉花糖拔絲脆筒，最多更可以放上4球雪糕，因此一開業吸引不少人打卡。不過它們早前於官方Facebook正式宣佈，中環及灣仔分店將於9月12日及9月22日結業，令不少網民大叫可惜。它們亦推出最後優惠，於9月12日前購買任何一款雪糕球，即可額外送多一個雪糕球，大家記住把握最後一次機會品嚐！

已結業人氣過江龍食店｜咖啡弄

另外一間人氣爆棚的食店，一定非咖啡弄莫屬！台式café咖啡弄2013年登陸香港，一開店就引來排隊人潮，高峰期需要等近3小時才可能用餐，排隊人潮更持續2年，可見它的受歡迎程度！店內的食物更是極高質素，例如有最著名的草莓雪糕厚鬆餅、總匯三明治、水果茶等等，令不少人吃完再吃。不過咖啡弄於19年8月宣佈兩間分店全線結業，以後想吃只可飛台灣。

已結業人氣過江龍食店｜中村藤吉

有百年歷史的京都老字號抹茶店—中村藤吉，每年都吸引不少旅客朝聖及買手信。主打抹茶產品，其中它的招牌芭菲系列更是必食之選。曾於香港開設海外首間分店，其後更於不同地區開設更多分店。不過中村藤吉於2019年12月宣佈正式撤出香港市場，以後只能親身到京都才能一嚐抹茶芭菲。

已結業人氣過江龍食店｜BAKE Cheese Tart

香港早年曾流行芝士撻熱潮，其中以BAKE Cheese Tart最為受歡迎！銅鑼灣SOGO店更是海外的首間分店，開業初期不時都見到長長的人龍，甚至由B2層排至地面。除了原味芝士撻外，亦有推出過不少期間限定的口味如士多啤梨芝士撻、焙茶芝士撻等，不過在2019年正式結業。

已結業人氣過江龍食店｜麵屋一燈

被日本網民稱為東京第一拉麵的「麵屋一燈」，早於2018年登陸尖沙咀海港城。坐擁維港大海景，雖然拉麵索價每碗近$200，但甫開張仍吸引不少人排隊，開店數小時就售罄。不過在2019年10月傳出拖欠租金，最後被商場收回舖位，正式撤出香港。

已結業人氣過江龍食店｜Tuttimelon

香港不同時期都流行過不同的食物熱潮，除了台式手搖飲料、梳乎厘班戟之外，Frozen Yogurt乳酪雪糕亦曾經開到成行成市，其中以Tuttimelon最為出名！它來自美國，以自助形式配搭，店內有多種不同口味的乳酪雪糕，包括原味、士多啤梨、芒果、益力多等。大家可以按照個人喜好「兩溝」，之後可以到配料bar加不同Toppings，由新鮮水果至棉花糖、麻糬、粟米片都應有盡有。不過除咗Frozen Yogurt熱潮減退，香港分店全線結業。

已結業人氣過江龍食店｜雪之下

除了梳乎厘班戟之外，主打厚燒班戟及刨冰的雪之下於2018年登陸銅鑼灣。其中最受歡迎一定是4cm的超足料厚鬆餅，標榜由日本三重縣的新鮮雞蛋製成。奈何受到疫情影響，在2020年年初結束營業。

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