FAB利園店首設Bakery及海鮮櫃

Feather & Bone(FAB)第11間分店，以四合一形式進駐利園二期地下，除精品肉店、雜貨店及餐廳之外，更擁有全港第一個bakery section，可以買到各式酸種麵包、酥皮糕點及醒神咖啡；餐廳部分更首設海鮮櫃枱，提供多款新鮮生蠔、青口、三文魚及多款優質海產，均可選擇在即場烹或買回家炮製。另外，全線FAB分店更推出Happy Hour，逢星期一至五下午3時至7時供應(公眾假期除外)，提供清涼夏日調酒、雞尾酒、葡萄酒和啤酒，精選飲品僅由$30起，其中包括Aperol Spritz、Bloody Shiraz Gin & Tonic、FAB自家品牌「Three Butchers」拉格啤酒。推介佐酒小吃包括惹味「Nduja炸彈」，混合nduja辣肉醬、Scarmoza煙熏芝士與軟滑馬鈴薯蓉炸至金黃香脆，蘸著靈魂所在的蒜香蛋黃醬，一吃難忘。

文、攝：Winki(部分相片店方提供)

銅鑼灣恩平道28號利園二期地下低層LG11-22店│3529 1228