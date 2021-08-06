FOOD EXPO 買乜好

一連五日的美食博覽於12號開鑼，公眾館美食薈萃廊「一蚊件」，向來是美食區首日爭崩頭的重頭戲，「尊貴美食區」更是識食之人不能錯過的聖地，究竟點樣揀？以下為大家重點搜羅不能錯過的著數美食；今年八成半商戶接受消費券(八達通及WeChat Pay)付款，買嘢可以更爽手，部分更有額外優惠！

文、攝：Winki(部分圖片由商戶提供)

美食博覽詳情：hkfoodexpo.hktdc.com

備註：尊貴美食區開放日期為8月12日至8月15日

$1區

■鴻星首日推會場$1(原價$198)價搶購「星級佳餚─海味盛薈」，入面有經慢火炆製之鮑魚、花膠、海參、雞腳、鴨掌、蠔皇花菇及古法炆豬手，限量30盒。攤位：1C-D10

■藝人胡家惠(Cathy Wu)主理的自家品牌「靚湯Souper」，首日限量發售$1一盒靚湯Souper赤小豆薏米煲排骨湯350ml，名額30盒。

攤位：1A-E22

■首推有辣有唔辣的雞煲即食包品牌「樂婷媽媽」，以多個地方風味炮製雞煲，適合一家大小享用大受歡迎。展覽期間每日下午1及3時將設優惠時段，以$1試食價發售自家港味雞煲及惹香辣雞煲，每個時段限售10個。

攤位：3D-B17-19

星級推介

■人稱「瑞士黃秋生」的Jacques Kagi，於金京(Diverxu)攤位合作售賣「drink your lunch」系列凍湯，於14/8限定發售，由他親自監修的凍湯包括白露筍、紅菜頭及烤核桃燈籠椒等，以豆奶代替牛奶，飲落飽膩感較低，原材料味道卻十分豐富，適合對牛奶敏感或素食上班族，不含防腐劑及添加劑。攤位另有西班牙油封罐頭系列，當中獨家售賣3星期大乳豬。攤位：1B-A14

■荷蘭芝士專門店帶來獨特口味，以檸檬及甘草為主調的黑色優物、含牛肝菌及栗子等秋收之物的蘑菇芝士、層次複雜，熟成超過一千日的高達芝士及貴族金獎濃味芝士，消費券購物滿指定金額可獲折扣優惠。攤位：尊貴美食區3C-E03

■泰國米芝蓮餐廳藍象8款經典味道即煮咖喱包，全新配方不含魚露、少鹽及不含麩質，素食人士適用，當中最受歡迎為黃咖喱。攤位：1D-B21

■韓國農水產食品流通公社設立的韓國館，多款地道特色Kimchi包括北韓秘製Kimchi，如平壤的「平安道」代表白切片Kimchi，以及位於韓國版圖上最北的「咸鏡道」出產的酸蘿蔔水Kimchi，另更邀得超過30年Kimchi製作經驗的專家朴永鎬主理多場精彩的傳統Kimchi製作表演。凡於現場掃描指定二維碼，即可免費獲贈韓風涼扇乙把及環保購物袋乙個。

攤位：1A-C02／Kimchi製作：Hall 1A表演台

抵買

■鴻星「甘銀袋」及家傳靚湯系列10盒套裝，以消費券付款免費多送一盒；即食極品鮑魚(澳洲2隻裝) $628/盒，加$1多一盒。

攤位：1C-D10

■凡於Organic Mama購買任何產品，即可以$1換購生酮有機蒟蒻粉麵飯等一盒，無麩質、無碳水、無脂肪及高纖，最緊要是無蒟蒻怪味。

攤位：1E-E21

■Green Common全新新豬肉紫菜水餃及新豬肉小籠湯包，優惠組合價$58套，買兩套送可愛豬仔豉油碟。純素雪糕福袋包括全新雪麥糍及純素雪糕共5件，低至六五折$100發售，送保溫袋及導熱雪糕匙。攤位：1D-D12

■西班牙Trevijano脫水即食飯，分意大利飯(risotto)、西班牙大鍋飯(Paella)、古斯米(cous cous)及湯類，一盒已包括米飯及材料，每次按需要分量按比例加水及油烹調(一盒3至4人享用)即可，餘下可用密封容器保存。最受歡迎為牛肝菌意大利飯，另有新增特濃牛肝菌及羅勒番茄兩款口味。$100/2盒，憑優惠券買滿$300再即減$30及環保袋。攤位：尊貴美食區3C-E13

■主打北歐美食的Great Gourmets，推出限量300套意大利松露福袋，內含5款黑松露神秘產品及會場限定Boscovivo 25%黑松露醬，打開可見塊塊松露原片，原價$788，場內將以約半價發售。

攤位：尊貴美食區3C-D12

■由澳洲進口的健康鷹嘴豆脆脆條，五款不同味道，以鷹嘴豆粉及乾豌豆製作，經菜油炸減少油膩感，平均100g含12至16%蛋白質及不含麩質，其中有人氣薄餅味、酸忌廉及細蔥味等，買四包加$45多送一包(原價$89)。攤位：3C-A04

■味珍味攤位專售日本直送油糧雜貨及日台水果，今回有全法國烘焙加包裝的UCC膠囊咖啡GrandCrü、首次參加美食博覽的小川珈琲、九州牛乳品牌Dairy、即敲即賣沖繩原塊琉球黑糖、佐賀有田雞及拉麵一族等，全部多買多著數，部分更送實用精品。攤位：1B-D02