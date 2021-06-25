Green Common 夏日「新海鮮」

植物肉品牌OmniSeafood新海鮮，上月選擇於8號「世界海洋日」推出零售產品市場，提醒大眾提高對愛護海洋和可持續發展的意識，包括一系列新魚柳、新炸魚柳及新魚堡，同樣以品牌方程式「非基因改造大豆+豌豆+大米植物蛋白」打造出魚肉質感，並特意加添來自非基因改造壓榨芥花籽油所含的「奧米加3 ALA」，近似可從三文魚獲取的脂肪酸奧米加3。

而Green Common旗下餐飲Kind Kitchen及Green Common，更正式由即日起以多款新海鮮推出summer menu，包括多款「魚肉」菜式及不設零售的「扮曬蟹」蟹肉菜式，分別於兩間餐廳獨家供應，當中涵蓋港式、泰式、西式及南美風味！

新海鮮入口幾乎吃不出是植物肉，是魚是蟹，肉質也非常相近，至於味道，當然不能與真海鮮那種複雜的鮮甜味相提並論，然而作為替代品幾近無可挑剔，特別令人印象深刻的是吞拿魚。整體而言，「新海鮮」的技術比新豬肉及新餐肉更成熟，而對於海鮮敏感的人來說，更是一大福音。不知何年何月會否推出「笑蝦蝦」？

文：Winki 攝：Spring(部分由品牌提供)

https://www.greencommon.com/