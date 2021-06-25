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Green Common 夏日「新海鮮」
3 小時前
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Green Common 夏日「新海鮮」
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新吞拿他他(新吞拿牛油果他他)，以富含蛋白質的新吞拿、綿軟牛油果泥及鮮豔三色椒和車厘茄炮製而成，配上清新的香草醬及伴以香烤多士，一口嘗盡多重滋味。重點產品新吞拿他他非常好吃，味道與一般罐頭吞拿魚幾乎一樣，但多了豐富的膳食纖維，亦無膽固醇，多吃一點亦無妨。$68(Kind Kitchen獨家)
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[右]扮曬蟹餅(植物蟹肉他他多士)、[上]新吞拿脆脆(新吞拿墨西哥粟米脆片)、[左]扮曬蟹意粉(意式香辣植物蟹肉意粉)。$72/$56/$79(Green Common分店獨家)
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避風非魚(避風塘炸植物魚塊配紫莓米飯)，以新魚柳入饌，配以指天椒、豆豉醬及乾泡椒等調味，灑上香脆蒜粒及辣花生讓口感更豐富，充滿港式大排檔避風塘風味，質感媲美真魚肉，超惹味。 $98(Kind Kitchen獨家)

植物肉品牌OmniSeafood新海鮮，上月選擇於8號「世界海洋日」推出零售產品市場，提醒大眾提高對愛護海洋和可持續發展的意識，包括一系列新魚柳、新炸魚柳及新魚堡，同樣以品牌方程式「非基因改造大豆+豌豆+大米植物蛋白」打造出魚肉質感，並特意加添來自非基因改造壓榨芥花籽油所含的「奧米加3 ALA」，近似可從三文魚獲取的脂肪酸奧米加3。

而Green Common旗下餐飲Kind Kitchen及Green Common，更正式由即日起以多款新海鮮推出summer menu，包括多款「魚肉」菜式及不設零售的「扮曬蟹」蟹肉菜式，分別於兩間餐廳獨家供應，當中涵蓋港式、泰式、西式及南美風味！

新海鮮入口幾乎吃不出是植物肉，是魚是蟹，肉質也非常相近，至於味道，當然不能與真海鮮那種複雜的鮮甜味相提並論，然而作為替代品幾近無可挑剔，特別令人印象深刻的是吞拿魚。整體而言，「新海鮮」的技術比新豬肉及新餐肉更成熟，而對於海鮮敏感的人來說，更是一大福音。不知何年何月會否推出「笑蝦蝦」？

文：Winki  攝：Spring(部分由品牌提供)

https://www.greencommon.com/

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玲瓏非魚(西檸植物魚塊配紫莓米飯)，玲瓏非魚以新炸魚柳入饌，酥炸至金黃後外脆內嫩，伴以酸甜開胃的西檸糖醋汁，味道清新，有如吹著清爽海風的感覺。$88(Kind Kitchen獨家)
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綿綿唇素奶蓋茶系列的羽衣綿綿茶(菠蘿羽衣甘藍茉莉純素奶蓋茶)，入口絕無草腥味，內裡的菠蘿汁提供清新感，炎夏恩物。於Kind Kitchen、Green Common海港城及荃灣分店率先供應。$46
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/green-common-夏日「新海鮮」-273809
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