Häagen-Dazs夏日全新雪糕蛋糕 首選靚爆雲石鏡面＋3D旋轉木馬

慶祝場合除了大小主角，一個睇得又食得的蛋糕亦是全場焦點，炎夏之中享用冰涼透心的雪糕蛋糕，似乎是上上之選。繼去年推出的藍色鏡面雪糕蛋糕「繁星之夜」大受好評，今年Häagen-Dazs延續夢幻，在不同系列中呈獻更多鏡面設計蛋糕，呈現華麗優雅的視覺效果；經典3D旋轉木馬造型雪糕蛋糕亦換上新裝，雪糕量大增之餘造型更精緻，開party主角一定驚喜滿分。

全新升級增量版「甜夢旋律」，以經典旋轉木馬造型蛋糕為創作理念基礎，蛋糕整體顏色更加柔麗，還增添更多歐式花紋細節。精緻小馬以白朱古力製成，木馬上的圓拱形頂層內裡蘊藏黑朱古力杏仁雪糕，而底層是雙層雪糕口味，分別是曲奇呍呢嗱及士多啤梨，雪糕量比以往大增，一次嘗遍3款人氣口味。

至於要向家人愛侶表達愛意，不能缺少「Loving Celebration」系列，「紫花園」以夢幻迷人的漸層紫色打造浪漫感覺，蛋糕上加以紫色蝴蝶、白色小花及藍莓作點綴，猶如置身於唯美清新的花園之中，內裡搭配雙層夏威夷果仁及士多啤梨雪糕；「心動禮遇」以紅桑子醬外層包著焦糖脆餅雪糕，頂層綴以士多啤梨、藍莓及黑莓，更有金色蝴蝶結形設計的朱古力，火紅的心造型sweet到爆！

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