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HeSheEat每日限定三層架COMBO 仙氣逼人
2 小時前
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HeSheEat三層架下午茶旺角
HeSheEat每日限定三層架COMBO 仙氣逼人
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HeSheEat的甜品向來出色，今個夏天更可與好友閨密小口品嘗多款精彩之作──期間限定下午茶Afternoon Tea Combo，優雅的金屬架上放滿了以夏日鮮果入饌、合共9款的精緻鹹甜美點，造型色彩繽紛之餘亦有仙氣，同時滿足打卡與味覺。

打頭陣有巴馬火腿伴蜜瓜，巧手將超鮮甜蜜瓜切成彈弓狀，再以充滿油香的巴馬火腿在兩端捲起，一口咬下既有火腿豐盈滋味，更嘗到蜜瓜鮮果清香。不得不提有蟹肉蟹籽酥皮盒及海蝦黑蟹子配自家製番茄汁，前者用上蟹肉沙律、紅蟹子及炸墨魚麵伴配料，結合香脆酥皮，口感味道均屬絕讚級；後者海蝦特意加入黑蟹籽及青檸，帶出海蝦鮮甜滋味。

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甜點方面有首創的海鹽藍莓奶凍配芝士雪糕，將海鹽獨有鹹香與藍莓清新酸甜製成嫩滑奶凍，配上蛋白脆脆及芝士雪糕，確實是夏日透心涼的甜點。其他甜點小食還有迷你芝士餅、朱古力慕絲、抹茶紅豆慕絲，以及店舖招牌作芒果拿破崙。店方精心炮製士多啤梨莫希托(Strawberry Mojito)及熱情果菠蘿沙冰(Passion Fruit Pineapple Slush)作為夏日特飲，當中甜甜酸酸的Mojito玫瑰花以鮮果布冧製作而成，造型精緻；沙冰以原片菠蘿及熱情果新鮮榨而成，冰涼透心！Afternoon Tea Combo只限旺角店作期間限定，每日限量供應，歡迎預訂。


下午3時至5時半(星期一至五)│$268 for 2 persons 
旺角白布街22號藝興大廈地下4號舖│5571 3056 / Whatsapp 6671 9993

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/hesheeat每日限定三層架combo-仙氣逼人-274636
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