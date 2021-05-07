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Lady M 爆谷千層蛋糕＋Bon Bon 奢華糖果系列
5 小時前
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Lady M爆谷千層蛋糕Bon Bon糖果
Lady M 爆谷千層蛋糕＋Bon Bon 奢華糖果系列
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Lady M香港第8間分店今日於太古坊德宏大廈開幕，並獨家率先發售首度於香港推出的「爆谷千層蛋糕」及推出Lady M Bon Bon奢華糖果系列！

為慶祝新店開幕，Lady M 特別呈獻夏日限定口味──爆谷千層蛋糕。加入新鮮爆谷製成的爆谷忌廉保留了柔滑可口的質感，同時滲透着爆谷的焦香味道，將之均勻地塗在超過 20 層的透薄班戟之間，每一口也滿是香甜味。蛋糕面層另塗上焦糖朱古力醬，飾以色澤金黃的焦糖脆爆谷，增添多層次口感，並散發甜蜜誘人的焦糖香氣。

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另外，品牌更全新推出 Lady M Bon Bon 糖果系列，搜羅多款精緻的手工糖果和朱古力，盒上的圖案以 Lady M 紐約分店標誌性的建築物作靈感，配上品牌紫藍色絲帶，大方得體糖。糖果罐風格純白簡約，罐身的天然礦石紋理在不同角度觀看也會低調地發亮，款式包括色彩繽紛的星形軟糖、可樂冧酒軟糖、酸檸檬軟糖及香檳軟糖等；朱古力迷必定會喜歡抹茶脆心朱古力、曲奇朱古力及咖啡朱古力豆！

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新店的流線型蛋糕櫃率先映入眼簾，採用一貫高貴優雅的白色雲石風格，展示各式各樣的精品蛋糕。店方於星期一至五供應早晨輕怡包點，包括新鮮製作的蛋沙律牛油麵包漢堡、牛角包及朱古力牛角包，以美味的麵包為上班族注滿能量，只限外賣，不設堂食。

Lady M 鰂魚涌店

鰂魚涌英皇道 979 號太古坊德宏大廈1樓F舖│3483 8906
營業時間：星期一至五 8:30am – 7pm | 星期六至日 11am – 7pm  （6 月 17 日開幕當日由 10:30 am 起營業）

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/lady-m-爆谷千層蛋糕＋bon-bon-奢華糖果系列-272256
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