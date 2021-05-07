Lady M 爆谷千層蛋糕＋Bon Bon 奢華糖果系列

Lady M香港第8間分店今日於太古坊德宏大廈開幕，並獨家率先發售首度於香港推出的「爆谷千層蛋糕」及推出Lady M Bon Bon奢華糖果系列！

為慶祝新店開幕，Lady M 特別呈獻夏日限定口味──爆谷千層蛋糕。加入新鮮爆谷製成的爆谷忌廉保留了柔滑可口的質感，同時滲透着爆谷的焦香味道，將之均勻地塗在超過 20 層的透薄班戟之間，每一口也滿是香甜味。蛋糕面層另塗上焦糖朱古力醬，飾以色澤金黃的焦糖脆爆谷，增添多層次口感，並散發甜蜜誘人的焦糖香氣。

另外，品牌更全新推出 Lady M Bon Bon 糖果系列，搜羅多款精緻的手工糖果和朱古力，盒上的圖案以 Lady M 紐約分店標誌性的建築物作靈感，配上品牌紫藍色絲帶，大方得體糖。糖果罐風格純白簡約，罐身的天然礦石紋理在不同角度觀看也會低調地發亮，款式包括色彩繽紛的星形軟糖、可樂冧酒軟糖、酸檸檬軟糖及香檳軟糖等；朱古力迷必定會喜歡抹茶脆心朱古力、曲奇朱古力及咖啡朱古力豆！

Lady M 鰂魚涌店

鰂魚涌英皇道 979 號太古坊德宏大廈1樓F舖│3483 8906

營業時間：星期一至五 8:30am – 7pm | 星期六至日 11am – 7pm （6 月 17 日開幕當日由 10:30 am 起營業）