Lady M Fortnum & Mason倒數日曆開始發售

每逢節日，各大精品店推出的禮盒便最受歡迎，所以記者今年都不敢怠慢，雖然剛入深秋，也要率先預告Lady M及Fortnum & Mason的聖誕倒數日曆($588)。前者以聖誕花環設計登場，以紅、綠配燙金的亮眼色調充滿節日氣氛，盒面的立體紅色絲絨蝴蝶結為禮盒添上質感。按下盒背的開關，禮盒隨即亮起閃爍的燈光；拉下花環蓋子，24個格子中盛載著共12款獨立包裝的Lady M Bon Bon朱古力，包括聖誕節不可或缺的紅絲絨朱古力、濃郁的薑餅味黑朱古力、香氣怡人的伯爵茶脆心朱古力、帶清幽花香的玫瑰啫喱朱古力及清新的熱情果朱古力等，11月1日起於香港及澳門分店限量發售，每個禮盒皆附送聖誕節慶紙袋及心意卡連信封。

至於Fortnum & Mason則推出多個款式，茶品愛好者聖誕倒數月曆($398)為12月的每個早上帶來一杯Fortnum’s 茗茶，相當特別！另一重點推介是F&M Piccadilly聖誕大屋倒數月曆($2,388)，精美的木製禮盒更可循環再用，放入心儀的Fortnum’s糖果，讓這個承載著全家喜悅的精緻木盒一直流傳。所有產品已於Fortnum & Mason香港K11 Musea 旗艦店有售。

Lady M Fortnum & Mason倒數日曆開始發售