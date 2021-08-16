LINE FRIENDS x DOLL 日式韓式口味即食麵全新登場

在未能外遊的日子，公仔DOLL特意找來可愛的BROWN & FRIENDS朋友仔與大家以味覺出遊！公仔DOLL推出全新「公仔麵遊世界」系列旅遊主題即食麵，包括「日式柚子胡椒雞白湯味」及「韓式泡菜海鮮味」2種口味，即食麵選用較軟滑且較扁身的麵條，更能掛住湯汁！

日式柚子胡椒雞白湯味

鮮甜的雞白湯味湯底，添加了柚子胡椒風味，一啖咬落去，濃郁的柚子香氣充滿整個口腔，仲有啖啖清爽甘甜柚子香，柚子控一定會愛上！

而包裝以翠綠色日本暗花圖案為背景，身穿傳統和服的BROWN、CONY，及CHOCO捧著柚子及分享麵條的圖案在碗蓋及碗身出現，可愛滿分

韓式泡菜海鮮味

泡菜多層次的酸辣味道，令口感變得豐富，而不嗆口的微辣，軟滑的麵條加上濃郁的海鮮味湯底，令人愈吃愈上癮！

包裝則配合泡菜口味以橙紅色為主調，披着韓服的BROWN、CONY，及SALLY滿足地捧着碗麵及泡菜，準備好招待各位！