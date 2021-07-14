Marks & Spencer 消暑小酌派對

想留在屋企一家人開summer party或者BBQ，又係港式雞翼豬扒腸仔？不妨轉轉口味增添新意！英國馬莎Marks & Spencer(M&S)就推出三十多款適合夏日BBQ派對新品，由熟食產品開發專員引入方便在家享用的食品，無論是主食到醬汁都極具地中海風味，部分小食以焗爐簡單烤焗即可，而酒類飲品以至餐具更充滿夢幻繽紛色彩，睇見都開心！

一直備受好評的M&S Plant Kitchen系列今季就有新出品，包括惹味素羊肉串、香脆燒烤素雞翼及香口素脆炸魚，可配上酸甜開胃的紅洋蔥沙律，或清新開胃的希臘青瓜酸乳酪醬，以特濃希臘乳酪、青瓜及大量新鮮蒜蓉和刁草製成，與烤羊肉或烤餅絕配。

手指小食則推介意大利青瓜配Emmental芝士卷，另有，配搭熱辣辣美食，又怎可缺少冰涼可口的美酒降降溫，M&S最受歡迎的節日金箔氈酒今次以夢幻櫻花作主題，同時有兩款夏日果味氈酒即將發售。色彩豐富的餐具，對刺激食慾起到一定作用！一係列以檸檬、彩虹、紅鶴圖案為主的杯碟及野餐墊同時上架，營造氣氛滿滿的party happy hour。

文：Winki