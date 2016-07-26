MEAT the Sea 荷蘭風味海鮮盛宴

以蔚藍旺洋為裝潢的食材店Meat The Sea，地下專賣多款每兩周由歐洲空運的時令海鮮，包括時令生蠔、龍脷魚、青口、紅蝦及挪威三文魚，另有歐洲凍肉、芝士及朱古力等乾貨。顧客可挑選心頭好買回家烹調，或到樓上開放式廚房享用創辦人兼主廚Patrick Verhoeven烹調多款歐洲獨有美饌。來自荷蘭的Patrick，從小協助父母經營家族餐廳生意，於歐洲已擁有兩間餐廳，今次銳意為香港食客帶來新鮮感，多款傳統拿手家鄉及歐陸菜式包括荷蘭鯡魚配生洋蔥酸瓜、龍蝦海鮮湯及原條新鮮魚類。當中最令人意想不到的是迷你荷蘭鬆餅，香香甜甜一口一個，絕對是女士們恩物，飽餐後也能消滅。

文：Winki

攝：CY Lam、部分由店方提供



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