MEAT the Sea 荷蘭風味海鮮盛宴
以蔚藍旺洋為裝潢的食材店Meat The Sea，地下專賣多款每兩周由歐洲空運的時令海鮮，包括時令生蠔、龍脷魚、青口、紅蝦及挪威三文魚，另有歐洲凍肉、芝士及朱古力等乾貨。顧客可挑選心頭好買回家烹調，或到樓上開放式廚房享用創辦人兼主廚Patrick Verhoeven烹調多款歐洲獨有美饌。來自荷蘭的Patrick，從小協助父母經營家族餐廳生意，於歐洲已擁有兩間餐廳，今次銳意為香港食客帶來新鮮感，多款傳統拿手家鄉及歐陸菜式包括荷蘭鯡魚配生洋蔥酸瓜、龍蝦海鮮湯及原條新鮮魚類。當中最令人意想不到的是迷你荷蘭鬆餅，香香甜甜一口一個，絕對是女士們恩物，飽餐後也能消滅。
文：Winki
攝：CY Lam、部分由店方提供
2 / 8
芝士冷盤(另配吐司)，大廚每日精心挑選5款最優質的歐洲芝士，貨源來自荷蘭、法國、西班牙、瑞士及比利時等。$168
3 / 8
原條鯛魚雜菜配白奶油醬或松露牛油醬。$288
4 / 8
龍蝦海鮮湯，是令Patrick獲獎無數的湯品，以龍蝦肉熬成甜美而又層次複雜的濃湯，再加入多款時令海鮮，今次配搭了帶子、吞拿魚及青口，非常滿足。($95 /小碗；$198 /大碗)$198
5 / 8
青口(400克)可選擇以比利時啤酒、白酒配蔬菜或辣肉腸配番茄同蒸，伴以黑松露醬薯條一流！青口$198/薯條配黑松露醬$60。
6 / 8
招牌生蠔，有來自法國吉拉多no.2及克勒斯荷蘭生蠔(圖，小型$38 /隻、中型$48 /隻)。
8 / 8
鷹嘴豆泥、小米、油漬番茄、煙熏鱒魚沙拉，一款糅合北非和西歐風味而成的沙律。$118
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芝士冷盤(另配吐司)，大廚每日精心挑選5款最優質的歐洲芝士，貨源來自荷蘭、法國、西班牙、瑞士及比利時等。$168
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原條鯛魚雜菜配白奶油醬或松露牛油醬。$288
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龍蝦海鮮湯，是令Patrick獲獎無數的湯品，以龍蝦肉熬成甜美而又層次複雜的濃湯，再加入多款時令海鮮，今次配搭了帶子、吞拿魚及青口，非常滿足。($95 /小碗；$198 /大碗)$198
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青口(400克)可選擇以比利時啤酒、白酒配蔬菜或辣肉腸配番茄同蒸，伴以黑松露醬薯條一流！青口$198/薯條配黑松露醬$60。
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招牌生蠔，有來自法國吉拉多no.2及克勒斯荷蘭生蠔(圖，小型$38 /隻、中型$48 /隻)。
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鷹嘴豆泥、小米、油漬番茄、煙熏鱒魚沙拉，一款糅合北非和西歐風味而成的沙律。$118
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共 8 張照片
上環荷李活道108號 G/F D號舖│2885 4022
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/meat-the-sea-荷蘭風味海鮮盛宴-284870