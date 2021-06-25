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MEKO x PANTONE靚色迎夏日　別注版用品限量換購
2 小時前
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MEKOSmiley Tea果味茶夢幻卡龍色PANTONE聯乘
MEKO x PANTONE靚色迎夏日　別注版用品限量換購
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Smiley Tea 三款果味茶

MEKO Smiley Tea 三款果味茶推出全新包裝，以夢幻馬卡龍色系為主調，清新簡約和個性化的新裝和大家迎接炎炎夏日。金黃色的韓柚子紅茶帶出清爽活力的感覺、粉紅色的蜜桃茶散發出甜美可愛氣息、明黃色的檸檬茶醒神有朝氣。除此之外，新包裝亦改用半透明的包裝方式，提昇樽身的通透感，突顯了水果和紅茶的完美結合。

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水杯連杯墊 $89
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環保三文治袋 $59 / 環保食物袋 $69
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帆布購物袋 $99
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純棉毛巾 $79

配合新包裝，MEKO + PANTONE更首次聯乘，攜手推出 Live a Colorful Life 別注版生活禮品，包括棉布購物袋、環保三文治袋、環保食物袋、純棉毛巾以及水杯連杯墊，精美別緻又合符環保原則，為大家的生活增添繽紛精彩、時尚自然。

由即日起至7月31日，購買任何MEKO Smiley Tea飲品滿$25，憑單一收據正本於MEKO網頁登記，即可以優惠價換購MEKO + PANTONETM 限量別注版禮品。數量有限，換完即止。

登記網頁

http://www.mekoproducts.com/chi/promotion.php

 

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/meko-x-pantone靚色迎夏日　別注版用品限量換購-274544
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