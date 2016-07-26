My Apple Pie｜Edan新歌MV蘋果批原來出自呢間餅店？ 盤點香港4間必食蘋果批

MIRROR成員Edan呂爵安於昨日推出第三首新歌《My Apple Pie》，MV亦同晚上架。找來星二代林愷鈴（Ashley）擔任MV女主角，歌名叫《My Apple Pie》，MV當然少不了蘋果批的出現！有眼利的爵屎們一眼就認出蘋果批出自哪間餅店，令蘋果批被搶空！搶不到同款都不緊要，以下為大家盤點香港4間必食蘋果批，大家可以吃著Apple Pie看《My Apple Pie》！

My Apple Pie｜Edan同款—A1 Bakery

MV講述因目睹母親自殺而患上創傷後遺症的林愷鈴，被同學欺凌，Edan一直在旁陪伴，催淚度十足。其中主角「蘋果批」出現在林愷鈴不肯食藥的場景，Edan將藥藏在批裡，以酸甜蓋過苦味。有眼利的爵屎很快就認出蘋果批就是A1 Bakery的出品！今年3月推出的「青森蘋果批」，鬆脆酥皮包裹著甘甜的青森蘋果，配上雪糕就最適合不過！

價錢：$50/個

My Apple Pie｜現烤吉士醬蘋果批—RAPL

香港有不少日本的過江龍食店，其中RAPL為其中一間非常受歡迎的甜品店。主打現烤吉士醬蘋果批，以北海道牛油製成144層鬆脆酥皮，再加上原粒蘋果餡及新鮮手打吉士醬，甜而不膩。

價錢：$42/個

地址：銅鑼灣SOGO崇光百貨地庫B2樓14D號舖

My Apple Pie｜世界第一蘋果批—Mille Mele Tokyo

被譽為「世界第一蘋果批」的Mille Mele Tokyo，於2020年初開設首間香港分店。現場新鮮即焗，鬆脆酥皮包著富士蘋果、芝士豆乳忌廉同吉士醬，內餡香甜幼滑，飽腹感十足，令人一食上癮！

價錢：$36/個

地址：銅鑼灣霎東街33號地下4B號舖

尖沙咀彌敦道118號Mira Mall地下G65號舖

My Apple Pie｜Cocolo Tokyo Cake Factory

同為日本過江龍，來自東京池袋的Cocolo Tokyo Cake Factory，所有蛋糕及蘋果批都由日本當地製作，再空運到港，保證大家能吃到日本的原味道！設有西貢及灣仔兩間分店，必食青森蘋果批，半月形的金黃千層酥皮，再加上青森蘋果粒、豆乳及吉士忌廉，吃下去清甜可口，更能吃到原粒果肉！

價錢：$33/個

地址：灣仔皇后大道東200號利東街地庫1樓B36號舖

西貢海傍街9號地舖

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