NOC登帝國中心 全新CBD咖啡 戶外＋扮貴賓候機室夠晒Chill

繼早前首次進軍將軍澳新界地區，NOC再下一城回歸九龍區，於尖沙咀帝國中心地下開設全新分店。佔地約3,800呎，設outdoor座位之餘，更打造品牌首個模擬機場貴賓候機室的「NOC Lounge」及自助輕食吧，為久未「出城」的你營造臨飛一刻的興奮心情！

首次引入CBD

今次亦承接歐美的CBD（大麻二酚）熱潮推出「Liquid LIFE™ CBD Infused Coffee」，食客可按喜好將CBD加入任何咖啡及飲料中；另有全新輕食墨西哥素食餡餅；招牌主菜香煎帶子手工扁帶麵、南瓜藜麥燉飯及以No.18濃縮咖啡為基調的甜品No.18咖啡奶凍等，食品可單點外更設多人分量套餐，包括小食+飲品，或小食+主菜+飲品等。

10月30日開幕日送咖啡

為答謝顧客支持，NOC尖沙咀新店開幕日(10月30日)期間，首100位顧客將免費獲得咖啡乙杯。此外，NOC流動宣傳車將於11月5日至7日一連3日現身尖沙咀街頭，只需與NOC流動宣傳車合照，tag @NOCCoffeeCo及hashtag #NOCCoffeeCo 放上IG Story，即可獲得No.18咖啡掛耳包一個及飲品贈券一張（只適用於尖沙咀新店）。數量有限，送完即止。