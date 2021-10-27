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NOC登帝國中心 　全新CBD咖啡　戶外＋扮貴賓候機室夠晒Chill　　
1 小時前
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CBD咖啡尖沙咀帝國中心NOC貴賓候機室戶外
NOC登帝國中心 　全新CBD咖啡　戶外＋扮貴賓候機室夠晒Chill　　
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NOC Coffee Co. 全新尖沙咀帝國中心分店
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Outdoor位置正正對住酒店，可看到人來人往，在陽光下喝杯咖啡，一流！

繼早前首次進軍將軍澳新界地區，NOC再下一城回歸九龍區，於尖沙咀帝國中心地下開設全新分店。佔地約3,800呎，設outdoor座位之餘，更打造品牌首個模擬機場貴賓候機室的「NOC Lounge」及自助輕食吧，為久未「出城」的你營造臨飛一刻的興奮心情！

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以機場貴賓候機室為靈感的「NOC Lounge」，notice board以跳字版為靈感，字句每天不同。
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「NOC Lounge」特設墨綠絲絨梳化雅座，並設有自助輕食吧，感覺十分relax。

首次引入CBD

今次亦承接歐美的CBD（大麻二酚）熱潮推出「Liquid LIFE™ CBD Infused Coffee」，食客可按喜好將CBD加入任何咖啡及飲料中；另有全新輕食墨西哥素食餡餅；招牌主菜香煎帶子手工扁帶麵、南瓜藜麥燉飯及以No.18濃縮咖啡為基調的甜品No.18咖啡奶凍等，食品可單點外更設多人分量套餐，包括小食+飲品，或小食+主菜+飲品等。

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墨西哥素食餡餅有驚喜！以Omni新豬肉作餡，配上嫩菠菜、炒雜菇、純素芝士醬及純素意式白醬，佐以菠蘿莎莎。選材夠誠意，味道配搭亦一流，特別是墨西哥薄餅皮入口夠香。
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各式招牌輕食及主食，另有以芒果、菠蘿及椰子等水果調配而成的黃金梳打特飲。
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No.18 咖啡奶凍
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各式招牌酥點。
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NOC選用的水溶性CBD液體由微細分子製成，有助身體更容易吸收及發揮功效，如提升睡眠質素、減輕壓力等。產品由天然成份煉製而成。

10月30日開幕日送咖啡

為答謝顧客支持，NOC尖沙咀新店開幕日(10月30日)期間，首100位顧客將免費獲得咖啡乙杯。此外，NOC流動宣傳車將於11月5日至7日一連3日現身尖沙咀街頭，只需與NOC流動宣傳車合照，tag @NOCCoffeeCo及hashtag #NOCCoffeeCo 放上IG Story，即可獲得No.18咖啡掛耳包一個及飲品贈券一張（只適用於尖沙咀新店）。數量有限，送完即止。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/noc登帝國中心-　全新cbd咖啡　戶外＋扮貴賓候機室夠晒chill　　-290677
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