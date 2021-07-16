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O’ SOUTH COAST 澳南海岸 SUMMER FIESTA 　親子寵物市集
7 小時前
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O’ SOUTH COAST澳南海岸SUMMER FIESTA親子寵物市集
O’ SOUTH COAST 澳南海岸 SUMMER FIESTA 　親子寵物市集
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今年仲夏，O’ SOUTH COAST澳南海岸正舉行SUMMER FIESTA活動，由即日起至8月31日暑假期間，除推出夏日至激賞，憑消費單據換領限量版禮品及豐富獎賞外，更與SOHO MARKET聯乘舉辦親子寵物手作市集以及藝術創意工作坊，希望能夠帶給大家一個開心充實的暑假。

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寵物造型首飾
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寵物零食

夏日至激賞
於O’ SOUTH COAST 澳南海岸旗下商場（MONTEREY PLACE、SAVANNAH PLACE、CARPI PLACE）任何商戶即日以電子貨幣消費滿$400，即可換領限量版野外裝備套裝；消費滿$700，即可換領一套合共$700現金券；消費滿$1,500，即可換領價值1,688家庭攝影套裝。多買多換，換完即止。

SOHO MARKET親子寵物手作市集
由即日起至8月29日，每逢周末O’ SOUTH COAST澳南海岸將聯乘SOHO MARKET於MONTEREY PLACE舉辦親子寵物手作市集。攤檔將圍繞寵物及親子主題的原創手作，如寵物用品/食品/飾物；兒童服飾/飾物/玩物之外，還有花藝布藝、盆景蠟燭、肥皂皮革、咖啡花茶、烘焙甜點、香薰護膚等手工創作。

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手工啤酒
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燉檸檬老陳皮飲
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峰女孩蜜糖

SOHO MARKET x O’ SOUTH COAST親子寵物手作市集
日期：31/7 -1/8、7-8/8、14-15/8、21-22/8、28-29/8（逢星期六及日）
時間：12:00-8:00pm
地點：O’ SOUTH COAST澳南海岸MONTEREY PLACE 1樓103號舖
地址：將軍澳唐俊街23號（將軍澳港鐵站A2出口向海濱長廊方向直行約10分鐘）

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/o’-south-coast-澳南海岸-summer-fiesta-　親子寵物市集-278036
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