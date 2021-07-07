Pici與Cookie DPT夏日搞鬼聯乘 分店限定新菜式

手工麵吧Pici最近於不同分店推出不同新菜式，當中最意想不到是與美式曲奇品牌Cookie DPT聯乘，以其中一款招牌前菜——自家秘製牛豬肉丸作為靈感，於灣仔、中環和堅尼地城分店推出間期限定「曲奇『肉』丸」，以朱古力曲奇麵團蘸上黑朱古力，再淋上士多啤梨醬和椰子碎「扮」肉丸，而Pici行政總廚Davide Borin將於三個星期四中午12時至下午3時現身於Cookie DPT中環置地廣場三樓分店(7月15日)及銅鑼灣利園一期二樓分店(7月22及29日)即場煮意大利麵。



另外，「海鮮盛宴菜單」將於7月12日開始，在尖沙咀推出每天限定的海鮮意大利麵；以及在荔枝角和沙田的單點菜單和早午餐菜單上令人難以抗拒的海鮮滋味征服味蕾。除了人氣吞拿魚牛油果他他和大蝦海鮮濃汁黑細麵外，團隊更創造多三道限量菜式，包括以大蒜、辣椒、花蛤和青口餚製的海鮮辣番茄燴湯、炸得金黃酥脆的香脆炸魷魚和釀滿香草和意大利芝士ricotta再淋上醬汁的燉煮八爪魚醬意式雲吞。