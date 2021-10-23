Pier 1929 ╳香港航空 Fly-teacation 下午茶頭獎贏機票

好想去旅行？不如去食下午茶！灣仔碼頭Pier 1929自開幕以來一直以「花」及時令食材為下午茶主題，短短半年以來就轉了幾次點心花款，而11月份就非常破格，聯乘香港航空推出全新Fly-teacation下午茶！由在接待處接過「機票」開始，至登上「機倉門」長廊以至座低享用美點，都融入旅行及香港航空主題，大家可以暫時拋下煩惱，過一過旅行癮，一次過味遊世界！而所有鹹甜點則以香港航空所覆蓋的航線為設計靈感，包括中國內地、台灣、東南亞及日韓多個主要城市，將各地代表美食融入美點之中，更以航空公司慣用的地方或機場縮寫命名，包括NRT東京富士山柚子芝士蛋糕、TPE台灣珍珠奶茶慕斯杯、BKK泰式冬蔭功芒果蝦多士、PEK京式煙鴨胸迷你漢堡包及KIX大阪章魚燒炸飯球等，全都收納於飛機上存放乘客膳食的專用餐箱，侍應上桌時會替客人打開再拉出餐盤，以代替傳統三層架，而按餐廳一貫傳統，部分點心可免費添食。

凡惠顧下午茶套餐，即有機會免費獲贈由香港航空送出的香港往返大阪(關西)或札幌(北海道)的經濟客艙來回機票各兩張(名額2個)，詳情可留意Pier 1929 Facebook專頁。文：Winki、攝影：Winki、CY Lam

灣仔渡輪碼頭2樓│3188 9677

供應期間│11月1日至12月17日

供應時間│14:30pm-16:30pm、

17:00pm-19:00pm

收費│$698/兩位用(另收加一服務費)

預訂網址│https://inline.app/booking/pier/1929

Pier 1929 ╳香港航空 Fly-teacation 下午茶頭獎贏機票