STAIN+變身Amber House 買雪花秀精華送Orange Latte兼拉花工作坊

各位啡迷留意了，位於太平山街頭的咖啡店stain+又轉新裝！今次首與本地藝術品牌BIKUTA MALAMIA合作，由蔚藍貓咪牆身變身成橙黃色系的Amber House，換上雪花秀First Care潤燥再生精華夏日別注版「Orange Latte」全新包裝外牆，橙黃色畫作以巨型鎖匙打開美麗之門，階梯更喻意皮膚狀態得以提升，立體錯視縱橫交錯，啡迷又多個打卡熱點！

咖啡師更特地呼應主題，推出期間限定咖啡orange latte，以stain+輕度烘培咖啡豆#03調製(產區Ethiopia yirgacheffe kochere G1)，除了柑橘味道，更帶有藍莓香氣，回甘柔滑，咖啡師只加上約5ml香橙糖漿，橙味已非常出眾，而且不會過甜。不過Orange Latte不設單售，凡於9月16日前於雪花秀門市或網店購買1件潤燥再生精華(120ml)即可獲換領券一張；9月6日前於網店買兩件送兩張，更可獲Latte Art拉花工作坊名額2位，每位價值HK$600。而凡購買精華均送(價值HK$380)鎮草毛孔淨緻白泥面膜一支，買兩支送兩支，值回票價！

文、攝：Winki(部分相片店方提供)

上環太平山街2-4號太昌樓地下A號舖│9557 5055