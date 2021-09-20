Staycation│澳秘之旅Wanderful Australia X The Mira Hong Kong‧主題住宿 ‧美酒盛宴 ‧水療按摩

大家都好耐冇去旅行，疫情之下，睇嚟有排都未飛得，Staycation一向主意多多的The Mira Hong Kon與澳洲旅遊局、澳洲商務投資署及美麗華旅遊，由即日起至11月14日推出Wanderful Australia探尋非凡「澳」秘之旅，包括主題住宿，美酒盛宴，水療按摩，全部以澳洲為主題，等大家就算飛唔到一樣可以型遊「澳洲」！

「澳」秘之旅│主題客房

10間別具一格的主題客房，分為4間州份景點體驗客房，有新南威爾士州的藍楹花花季、陽光普照的昆士蘭海灘、西澳州寧格魯珊瑚礁，還有咖啡文化的墨爾本。另外6間漫遊澳洲客房，有衝浪的快感、酒莊的醉人風土、熱帶雨林的動人景致、熱氣球嘉年華的壯觀情景、原住民文化的藝術繪畫、充滿探索感的南極光之旅，仲未完，還有澳洲主題3D 照相館，絕對可以在FB、IG打咭打足一日。

住宿體驗由1,400元起

主題住宿包括入住設計酒店客房、二人Yamm自助早餐、澳洲旅遊局禮待明信片、澳洲小樹熊禮品、美麗華旅遊指定澳洲團1,000元折扣優惠券(入住主題客房另加200元)。可於房間享用澳洲海鮮美饌與白酒二人盛宴， 有齊Mount Pleasant Semillon白酒、冰鎮澳洲龍蝦(500g)、澳洲鮮凍蝦與香芒青檸醃澳洲八瓜魚等等；而1,800元起更可1人專享endota舒緩呵護玉石按摩(80分鐘)連水療禮品，極盡奢華。

WHISK X Penfolds美酒盛宴

WHISK將於10月7日舉行奔富醇酒晚宴(每位1,480元)，主廚Oliver Li打造8道法日創意佳餚配對Penfolds葡萄酒，包括以法國橡木桶陳釀之巴羅薩谷設拉子釀製而成的Penfolds RWT、還有Bin 23 Pinot Noir與及Penfolds20年的Grandfather Port Rare Tawny。

The Mira Hong Kong

www.themirahotel.com

客房預訂：2315 5605

MiraSpa：2315 5500

餐廳預訂：2315 5111

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