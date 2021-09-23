Staycation│秋‧Four seasons住宿優惠
3 小時前
Staycation│秋‧Four seasons住宿優惠
秋意漸濃，亦代表著一連串公眾假及節日來臨，是時候plan定節目來個staycation嘆下世界，舒緩平日工作疲勞，中環四季酒店最近推出一系列住宿優惠，包每日早餐，餐飲或水療中心消費額及獨家禮遇，客房亦全新裝修，最適合度過一個寧靜假期。
歡聚四季住宿優惠$5,600起
- 一晚全新豪華山景客房住宿
- 雙人每日早餐
- $3,000餐飲消費額 (不適用於鮨齋滕及廣尾內津)
- 一瓶香檳及甜點
- 客房內氣球裝飾
- 水療中心85折優惠
- 入住兩晚或以上升級至全新豪華海景客房
寵‧你住宿優惠$6,300起
- 一晚全新豪華山景客房住宿
- $1,000餐飲消費額 (不適用於鮨齋滕及廣尾內津)
- $3,000水療中心消費額 (不適用於水療產品)
- 入住兩晚或以上升級至全新豪華海景客房
周末套房住宿優惠$7,560起
- 一晚豪華套房住宿
- 專享45樓行政貴賓廳登記入住及退房服務
- 自助早餐、下午茶和黃昏雞尾酒(行政貴賓廳酒廊)
- 享用行政貴賓廳酒廊
- $450通宵泊車服務
https://www.fourseasons.com/zh_hant/hongkong/
3196 8882
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/staycation│秋‧four-seasons住宿優惠-286283