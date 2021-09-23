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Staycation│秋‧Four seasons住宿優惠
3 小時前
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StaycationFourseasons香港四季酒店
Staycation│秋‧Four seasons住宿優惠
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四季酒店全新客房

秋意漸濃，亦代表著一連串公眾假及節日來臨，是時候plan定節目來個staycation嘆下世界，舒緩平日工作疲勞，中環四季酒店最近推出一系列住宿優惠，包每日早餐，餐飲或水療中心消費額及獨家禮遇，客房亦全新裝修，最適合度過一個寧靜假期。

 

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四季酒店水療中心

歡聚四季住宿優惠$5,600起

  • 一晚全新豪華山景客房住宿
  • 雙人每日早餐
  • $3,000餐飲消費額 (不適用於鮨齋滕及廣尾內津)
  • 一瓶香檳及甜點
  • 客房內氣球裝飾
  • 水療中心85折優惠
  • 入住兩晚或以上升級至全新豪華海景客房

 

寵‧你住宿優惠$6,300起

  • 一晚全新豪華山景客房住宿
  • $1,000餐飲消費額 (不適用於鮨齋滕及廣尾內津)
  • $3,000水療中心消費額 (不適用於水療產品)
  • 入住兩晚或以上升級至全新豪華海景客房

 

周末套房住宿優惠$7,560起

  • 一晚豪華套房住宿
  • 專享45樓行政貴賓廳登記入住及退房服務
  • 自助早餐、下午茶和黃昏雞尾酒(行政貴賓廳酒廊)
  • 享用行政貴賓廳酒廊
  • $450通宵泊車服務
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四季酒店的最新酒吧Argo
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米芝蓮三星法國餐廳Caprice
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米芝蓮三星粵菜食府龍景軒
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四季酒店泳池

https://www.fourseasons.com/zh_hant/hongkong/
3196 8882

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/staycation│秋‧four-seasons住宿優惠-286283
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