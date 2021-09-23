Staycation│秋‧Four seasons住宿優惠

秋意漸濃，亦代表著一連串公眾假及節日來臨，是時候plan定節目來個staycation嘆下世界，舒緩平日工作疲勞，中環四季酒店最近推出一系列住宿優惠，包每日早餐，餐飲或水療中心消費額及獨家禮遇，客房亦全新裝修，最適合度過一個寧靜假期。

歡聚四季住宿優惠$5,600起

一晚全新豪華山景客房住宿

雙人每日早餐

$3,000餐飲消費額 (不適用於鮨齋滕及廣尾內津)

一瓶香檳及甜點

客房內氣球裝飾

水療中心85折優惠

入住兩晚或以上升級至全新豪華海景客房

寵‧你住宿優惠$6,300起

一晚全新豪華山景客房住宿

$1,000餐飲消費額 (不適用於鮨齋滕及廣尾內津)

$3,000水療中心消費額 (不適用於水療產品)

入住兩晚或以上升級至全新豪華海景客房

周末套房住宿優惠$7,560起

一晚豪華套房住宿

專享45樓行政貴賓廳登記入住及退房服務

自助早餐、下午茶和黃昏雞尾酒(行政貴賓廳酒廊)

享用行政貴賓廳酒廊

$450通宵泊車服務

https://www.fourseasons.com/zh_hant/hongkong/

3196 8882