Staycation│The Mira Hong Kong暑假重磅活動來襲

暑假殺到，是時候為一家大小安排暑期活動，留港消費去Staycation輕鬆一下就最啱，尖沙咀The Mira Hong Kong今個夏天推出重磅活動「Summer World Tour炫遊世界住宿體驗」，於7月16日至8月29日期間炫遊19個國家、專享34款主題體驗、180個工作坊。酒店更帶來全新住宿概念， 17 樓全層更以環球樂園Mira Wanderland為主題的嶄新玩樂國度，夠晒一家大細盡情放電！

Summer World Tour 34款主題體驗、180個工作坊任君選擇

Summer World Tour炫遊世界住宿隆重推出一系列尋樂、尋藝與尋玩互動體驗、「早晨！起動」盈動身心活動以及由酒店烹飪團隊打造的國際味力工作坊，今夏留港渡假仍可一次過玩盡全球！更特設親子、愛侶與閏蜜的主題活動，由早到晚點選專屬體驗，自訂度假行程！

嶄新打造玩樂樓層MIRA WANDERLAND環球樂園

酒店將17樓全層打造成Mira Wanderland環球樂園，讓大家入住期間隨時享受各種娛樂，包括全新推出的神秘博物館主題密室逃脫、一級方程式賽車虛擬賽道、恐龍主題或滿載少女心的Sweet Spot型格照相室、升級DEVIALET揚聲器與LIMOSS Recliner Series雅座打造而成的私人戲院等。要樂享天倫，亦可與小寵兒投入室內兒童遊樂場，或是在遊戲樓層探索專屬潮玩空間，從NINTENDO switch運動主題電玩遊戲、乒乓球、籃球盛會、巨型俄羅斯方塊、空氣曲棍球到舞蹈室及更多精彩活動！

以每晚 HK$888 起入住 以指定電子消費模式訂房享額外九折優惠

推廣期間，酒店住客將可參與自選活動。部份活動將需額外收取附加費。

入住時尚客房，點選味遊世界饌嚐之旅，以每晚 HK$888 起入住城景客房，兼享房間用餐服務與雙人自助早餐

詳情 www.themirahotel.com

預訂或查詢: +852 2315 5605 或

reservations@themirahotel.com