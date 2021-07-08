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Staycation│The Mira Hong Kong暑假重磅活動來襲
13 分前
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Staycation│The Mira Hong Kong暑假重磅活動來襲

暑假殺到，是時候為一家大小安排暑期活動，留港消費去Staycation輕鬆一下就最啱，尖沙咀The Mira Hong Kong今個夏天推出重磅活動「Summer World Tour炫遊世界住宿體驗」，於7月16日至8月29日期間炫遊19個國家、專享34款主題體驗、180個工作坊。酒店更帶來全新住宿概念， 17 樓全層更以環球樂園Mira Wanderland為主題的嶄新玩樂國度，夠晒一家大細盡情放電！

Summer World Tour 34款主題體驗、180個工作坊任君選擇
Summer World Tour炫遊世界住宿隆重推出一系列尋樂、尋藝與尋玩互動體驗、「早晨！起動」盈動身心活動以及由酒店烹飪團隊打造的國際味力工作坊，今夏留港渡假仍可一次過玩盡全球！更特設親子、愛侶與閏蜜的主題活動，由早到晚點選專屬體驗，自訂度假行程！

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國際味力工作坊─ 由酒店國金軒點心大師主理的港式點心製作班、駐店茶藝師Michael Ip親身教授之國際茶藝班；酒店廚藝總監Sheldon Fonseca更將與您一同製作英式果醬鬆餅
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尋藝互動體驗─ 讓非洲鼓的音符節拍，為您與摯親型動夏日、鼓動天倫；參與以北極光為靈感的夜光明畫製作課程，以色彩觸動您與孩子的熱情！
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尋玩之旅─ 讓小可愛從古生物學家、小小太空人與化學家的視角，與導師、同學互動研討會、探索地球；與享負盛名的國際魔術大師Jeff Teo 施展魔法咒語，學習魔術
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與香港捉伊人總會合辦香港首個CHASE TAG活動─ 捉伊人(Chase Tag)為全球最為人熟悉的活動，亦是全人類的兒時共同回憶！The Mira Hong Kong將於8月15日及8月22日與香港捉伊人總會携手將酒店位於頂層的宴會廳，變身為香港首個以CHASE TAG捉伊人為主題場地，讓愛玩、愛跑、愛運動的潮人一族，投入矚目盛事，享受從英國瘋魔至全球的潮玩體驗！

嶄新打造玩樂樓層MIRA WANDERLAND環球樂園
酒店將17樓全層打造成Mira Wanderland環球樂園，讓大家入住期間隨時享受各種娛樂，包括全新推出的神秘博物館主題密室逃脫、一級方程式賽車虛擬賽道、恐龍主題或滿載少女心的Sweet Spot型格照相室、升級DEVIALET揚聲器與LIMOSS Recliner Series雅座打造而成的私人戲院等。要樂享天倫，亦可與小寵兒投入室內兒童遊樂場，或是在遊戲樓層探索專屬潮玩空間，從NINTENDO switch運動主題電玩遊戲、乒乓球、籃球盛會、巨型俄羅斯方塊、空氣曲棍球到舞蹈室及更多精彩活動！

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玩樂樓層MIRA WANDERLAND環球樂園

以每晚 HK$888 起入住 以指定電子消費模式訂房享額外九折優惠
推廣期間，酒店住客將可參與自選活動。部份活動將需額外收取附加費。
入住時尚客房，點選味遊世界饌嚐之旅，以每晚 HK$888 起入住城景客房，兼享房間用餐服務與雙人自助早餐
詳情 www.themirahotel.com 
預訂或查詢: +852 2315 5605 或
reservations@themirahotel.com

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嶄新推出神秘博物館主題密室逃脫
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讓小公主投入炫美住宿體驗 ，於MiraSpa享受美甲療程，同時品味滋味甜點！
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城景客房
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/staycation│the-mira-hong-kong暑假重磅活動來襲-276175
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