Staycation精選:$899 Marco Polo 酒店「悠悠夏日」住宿禮遇

Marco Polo Hong Kong及Marco Polo Gateway酒店於今個夏日推出「悠悠夏日」住宿禮遇,只需$899起,便可入住一晚客房連雙人自助早餐,以及雙人下午茶或$300餐飲消費額。選擇入住Marco Polo Hong Kong酒店,預訂高級客房每晚只需$999, 於星期日至星期四期間入住更可免費升級至豪華海景客房。價錢更包括雙人自助早餐和客房雙人下午茶。而入住Marco Polo Gateway酒店,更可以低至$899預訂高級客房,於星期日至星期四期間入住更可免費升級至豪華海景客房。價錢更包括雙人自助早餐和$300餐飲消費額,適用於Three on Canton / Be on Canton 或客房送餐服務單點菜單。今個暑假,一於一家大細staycation。

預訂:https://www.marcopolohotels.com/marco_polo/hotels/hongkong/kowloon/marco_polo_hongkong/offers/chill_out_staycation_.html

或

https://www.marcopolohotels.com/marco_polo/hotels/hongkong/kowloon/gateway/offers/chill_out_staycation_.html