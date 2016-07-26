Tea Château茶囊機的奧秘

一杯幽香靚茶能讓人靜心，忙碌中想沖杯好茶，最快手都是一個茶包搞掂，哪有時間張羅茶壺茶隔？原片茶葉都已覺麻煩，遑論有層次兼深度的貴價茶餅了，非有百般武藝的功力才沖得出一泡好茶！繼咖啡粉囊之後，茶囊的確是另一突破。

最近進駐各大商場的Tea Château官茶坊專門店，就是標榜一shot過30至50秒沖出靚茶的茶囊沖泡機，而品牌團隊從各大原產地採購茶葉，再於香港進行研磨、調配和包裝，製成兩大類原片茶葉茶囊，一共13款。

試過「傳統中式茶」陳皮普洱，以新會柑皮配以陳年熟普，茶湯夠香濃順滑，陳皮味非常突出，即時感到寧神舒暢，其餘茗茶有茉莉銀毫、碧螺春及龍井等。「一口養生茶」則以功效為先，例如現時流行的開胃健脾茶和消脂茶之類，融合多種草本成分提供療效，如融合野生金嗓子茶葉及西洋參的美嗓茶、抗氧化又元氣醒神的靈芝大紅袍。

茶囊沖泡機最獨特之處是特設預先浸泡功能，15 bar壓力萃取再以90度高溫熱水與茶葉互相融合，模擬人手沖泡茶的方式，而機身配備的7格水量調節，精準調符合個人喜好的茶湯濃度，亦可沖泡市面上其他粉囊飲品；分為「大」及「小」的茶囊，同時又兼容於Nespresso及Nescafé Dolce Gusto兩款咖啡機使用。不過針無兩頭利，當然就沒有茶囊機特別為茶囊打造的細節位了。文：Winki

Tea Château茶囊機的奧秘