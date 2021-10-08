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Tea WG香港十周年慶典 限定迷你茶罐的禮籃套裝
2 小時前
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Tea WG十周年迷你茶罐套裝HKTV MALL
Tea WG香港十周年慶典 限定迷你茶罐的禮籃套裝
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十款迷你茶罐的禮籃套裝。

奢華茶葉品牌Tea WG迎來進駐香港的第十個年頭，最近就於香港各Tea WG沙龍及精品店和Tea WG HKTVmall官方網店展開盛大慶祝活動，其中包括由Tea WG茶藝師精心搭配，齊集十款迷你茶罐的禮籃套裝將於HKTVmall獨家供應，套裝包括一套十款迷你茶罐系列、一盒經典茶包系列手工純棉茶包，以及品茗必備配件Tea WG經典計量銀匙和便利純棉濾茶袋，由10月10日至 11 月 10 日期間以慶典價$1,088（原價$2,014）限量發售，款式包括只限香港供應，獨一無二調配茶銀月綠茶 (Silver Moon Tea) 及香港週末之茶 (Weekend in Hong Kong)

訂購連結　

https://www.hktvmall.com/hktv/zh/main/Tea-WG/s/P0083001

多項購物禮遇

另外，凡於慶典期間，於Tea WG沙龍及精品店用餐或購買任何商品，只需關注Tea WG社交平台（FacebookInstagram），即可獲贈茶香馬卡龍兩粒（原價$40）；亦可以優惠價$288（原價$374）購買自選兩款迷你茶罐系及便利純棉濾茶袋，全部數量有限，送完即止。

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TeaWG迷你茶罐系列。
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慶典期間可以優惠價$288（原價$374）購買自選兩款迷你茶罐系及便利純棉濾茶袋。
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Tea WG香港為首個十年隆重呈獻法式伯爵茶茶香白朱古力蛋糕（$360），以牛奶朱古力及杏仁糖製作酥脆的蛋糕底，注入香港熱賣茶款之一的法式伯爵茶茶香白朱古力慕斯，並以時令栗子慕斯及杏仁蛋糕層層相疊，最後用牛奶朱古力及白朱古力交織出立體花形，於10月10日至 11 月 10 日期間在香港各Tea WG沙龍及精品店和Tea WG官方訂購平台 限定供應。 https://teawghk.oddle.me/zh_HK/
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/tea-wg香港十周年慶典-限定迷你茶罐的禮籃套裝-292057
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