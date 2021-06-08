The Hari HK父親節住宿禮遇 品嘗意日料理

父親節是表達對爸爸謝意的最佳時機，The Hari HK的「Eat, Sleep, Zoku, Repeat禮遇」，相信是最好選擇。「Eat, Sleep, Zoku, Repeat禮遇」餐飲住宿禮遇，包括入住豪華舒適的客房或套房、雙人早餐，以及由Zoku主廚Phillip Park精心設計的四道菜晚餐，讓你細味新派日式美饌。

喜歡意大利菜的，便可考慮「Penne for Your Thoughts餐飲住宿禮遇」，包括入住豪華舒適的客房或套房連雙人早餐，客人更可享用由Lucciola主廚Francesco Gava 精心炮製的四道菜晚餐，品嘗充滿家鄉風味的意式盛宴。四道菜晚餐的精選菜式包括布袋芝士配達特里尼番茄、煎智利海鱸魚配黑青口及正宗蜆濃湯，及Francesco 的招牌意大利芝士蛋糕。入住兩個住宿套餐標準客房的客人，同樣可享延遲退房至下午3 時。

預訂及查詢：https://www.thehari.com/hong-kong/tc/offers-packages/