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THE MURRAY 花園啤酒節 頂級啤酒 傳統美食 音樂表演
11 分前
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THE MURRAY 花園啤酒節 頂級啤酒 傳統美食 音樂表演
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香港美利酒店首度舉辦花園啤酒節。

德國啤酒節，德文叫Oktoberfest，又稱十月節，所以每年中秋過後，世界各地都有不同的慶祝活動，其中一個指定動作就飲啤酒食豬手。今年THE MURRAY喺10月4至16日舉辦酒店首個花園啤酒節，提供兩個啤酒品牌，本地的啤酒品牌少爺啤酒廠特意推出Festbier，這款香港生產的精釀啤酒以飽滿酒體及烘烤麵包的香氣為主，少爺啤Classic Pale Ale的花果香氣最討女士們歡心。另一品牌Gweilo Oktoberfest Märzen，這款呈淺銅色、麥芽風味豐厚及香氣濃郁的窖藏啤酒，正宗德國滋味。

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花園啤酒節有烤豬手與紐倫堡腸等德國傳統美食。

花園啤酒節德國傳統美食

啤酒節除了啤酒外，怎少得德國傳統美食，兩款啤酒節主角德國烤豬手與紐倫堡腸，皮酥肉嫩油香豐腴；想輕盈一點亦有煙熏希靈魚沙律與扭結麵包選擇。入場費只是$128(包一杯啤酒)，各大啤酒迷&香港啤酒關注組谷友務必關注！

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本地的啤酒品牌「少爺啤」。
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少爺啤酒廠的Classic Pale Ale。

地　　點：啤酒花園，THE MURRAY花園樓層
日　　期：2021年10月4至16日
時　　間：星期一至五16:30~22:00 / 星期六12:00~22:00
入  場  券：每位$128元，包括一杯啤酒(30/9前早鳥優惠每位$100) 
網上預約：https://bit.ly/GardenOktoberfest_TC   電話：3141 8888
電郵：themurray@niccolohotels.com

THE MURRAY 花園啤酒節 頂級啤酒 傳統美食 音樂表演

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/the-murray-花園啤酒節-頂級啤酒-傳統美食-音樂表演-286479
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