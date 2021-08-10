THE MURRAY 花園啤酒節 頂級啤酒 傳統美食 音樂表演

德國啤酒節，德文叫Oktoberfest，又稱十月節，所以每年中秋過後，世界各地都有不同的慶祝活動，其中一個指定動作就飲啤酒食豬手。今年THE MURRAY喺10月4至16日舉辦酒店首個花園啤酒節，提供兩個啤酒品牌，本地的啤酒品牌少爺啤酒廠特意推出Festbier，這款香港生產的精釀啤酒以飽滿酒體及烘烤麵包的香氣為主，少爺啤Classic Pale Ale的花果香氣最討女士們歡心。另一品牌Gweilo Oktoberfest Märzen，這款呈淺銅色、麥芽風味豐厚及香氣濃郁的窖藏啤酒，正宗德國滋味。

花園啤酒節德國傳統美食

啤酒節除了啤酒外，怎少得德國傳統美食，兩款啤酒節主角德國烤豬手與紐倫堡腸，皮酥肉嫩油香豐腴；想輕盈一點亦有煙熏希靈魚沙律與扭結麵包選擇。入場費只是$128(包一杯啤酒)，各大啤酒迷&香港啤酒關注組谷友務必關注！

地 點：啤酒花園，THE MURRAY花園樓層

日 期：2021年10月4至16日

時 間：星期一至五16:30~22:00 / 星期六12:00~22:00

入 場 券：每位$128元，包括一杯啤酒(30/9前早鳥優惠每位$100)

網上預約：https://bit.ly/GardenOktoberfest_TC 電話：3141 8888

電郵：themurray@niccolohotels.com

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