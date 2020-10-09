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Twist & Buckle全新鹹點 Eaton HK FoodHall第二店快將開幕
2 小時前
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TwistANDBuckleEatonHK西班牙油炸鬼Churro鹹餡餅
Twist & Buckle全新鹹點 Eaton HK FoodHall第二店快將開幕

來自美國南部的兩位摯友攜手合作，於去年帶來香港首間專賣正宗西班牙經典小食churros的專門店Twist & Buckle，使香港人可以隨時隨地品嘗到不同款式的「西班牙油炸鬼」。除了固定口味，更不時按節日推出新款式，受歡迎口味包括Hazel Lah、Crunchy Matcha、配上香滑軟雪糕的Aloha及Cookie Monster等，最近更帶來新口味鹹點，包括阿根廷風味鹹餡餅Empanadas及以傳統Churro改良而成的Churro Dog，同時推出雜錦迷你Churro禮盒。而品牌最近宣布於7月1日進駐Eaton HK FoodHall成第二間分店，新店限定口味Ube Churro，於外脆內軟的churro撒上色澤鮮艷的紫薯粉，賣相相當誘人。
 

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色彩繽粉的Churro軟雪糕Sundae系列。
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Empanadas鹹餡餅是南美洲傳統街頭小食，Twist & Buckle以地道的南美飲食文化，將三款鹹餡餅帶入香港市場，包括慢煮雞肉、菠菜芝士或火腿芝士。$38
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Churro Dog將外脆內軟的招牌Churro代替傳統熱狗麵包，中間夾著鮮嫩多汁的法蘭克福香腸，配上熱狗醬汁和傳統熱狗配料。$38
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每盒6款口味或每盒10款口味迷你Churro禮盒。$98/$138
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Eaton HK FoodHall限定口味Ube Churro。$38

Twist & Buckle佐敦店│佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1層2號舖

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/twist-buckle全新鹹點-eaton-hk-foodhall第二店快將開幕-272821
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