Twist & Buckle全新鹹點 Eaton HK FoodHall第二店快將開幕

來自美國南部的兩位摯友攜手合作，於去年帶來香港首間專賣正宗西班牙經典小食churros的專門店Twist & Buckle，使香港人可以隨時隨地品嘗到不同款式的「西班牙油炸鬼」。除了固定口味，更不時按節日推出新款式，受歡迎口味包括Hazel Lah、Crunchy Matcha、配上香滑軟雪糕的Aloha及Cookie Monster等，最近更帶來新口味鹹點，包括阿根廷風味鹹餡餅Empanadas及以傳統Churro改良而成的Churro Dog，同時推出雜錦迷你Churro禮盒。而品牌最近宣布於7月1日進駐Eaton HK FoodHall成第二間分店，新店限定口味Ube Churro，於外脆內軟的churro撒上色澤鮮艷的紫薯粉，賣相相當誘人。



Twist & Buckle佐敦店│佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1層2號舖