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Uma Nota限定早午餐 認識巴伊亞食材
50 分前
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Uma Nota限定早午餐 認識巴伊亞食材

9月是巴西文化日曆中的重要月份，包括了國家獨立日(9月7日)和國家卡莎薩酒日(9月13日)。日本巴西小酒館Uma Nota主廚Gustavo Vargas及團隊乘著節慶，整個月都慶祝著巴西文化，更推出為期兩個月的周末限定巴伊亞早午餐(Bahia Brunch)。菜式以巴伊亞東北部沿海地區為主，當地是該國大多數非洲裔巴西人的聚居地，更獲公認為巴西最佳菜餚之一的所在地，而在巴伊亞區的首府薩爾瓦多，非洲和歐洲文化相結合，並創造了特有的音樂、藝術文化，當然還有美食。

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Bahia Brunch由即日起至10月31日，逢星期六、日和公眾假期的上午11時半至下午4時半期間供應。早午餐每人$350，可升級以$195享用任飲有泡汽酒和啤酒或$245享用雞尾酒等。可經由Uma Nota網站訂位。

數道小食和主菜都滲入當地人常用食材，包括黑眼豆(我們又稱眉豆)，常被製作成麵糰或豆蓉，今次就以巴西名菜黑豆燉肉(feijoada)為靈感炮製成餃子；木薯粉(farofa)則常見灑在菜式之上，更會用於燉菜之中，效用近似粟粉，令汁液更濃稠；貌似水滴型的甜心淚珠辣椒(biquinho)，可增加賣相與食味，以及製作菜式時必用的紅棕櫚油(Dende Oil)等，的確眼界大開。文、攝：Winki、部分相片由店方提供 

中環蘇豪卑利街38號地下C號舖│2889 7576

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/uma-nota限定早午餐-認識巴伊亞食材-285675
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