Uma Nota限定早午餐 認識巴伊亞食材
9月是巴西文化日曆中的重要月份，包括了國家獨立日(9月7日)和國家卡莎薩酒日(9月13日)。日本巴西小酒館Uma Nota主廚Gustavo Vargas及團隊乘著節慶，整個月都慶祝著巴西文化，更推出為期兩個月的周末限定巴伊亞早午餐(Bahia Brunch)。菜式以巴伊亞東北部沿海地區為主，當地是該國大多數非洲裔巴西人的聚居地，更獲公認為巴西最佳菜餚之一的所在地，而在巴伊亞區的首府薩爾瓦多，非洲和歐洲文化相結合，並創造了特有的音樂、藝術文化，當然還有美食。
Bahia Brunch由即日起至10月31日，逢星期六、日和公眾假期的上午11時半至下午4時半期間供應。早午餐每人$350，可升級以$195享用任飲有泡汽酒和啤酒或$245享用雞尾酒等。可經由Uma Nota網站訂位。
數道小食和主菜都滲入當地人常用食材，包括黑眼豆(我們又稱眉豆)，常被製作成麵糰或豆蓉，今次就以巴西名菜黑豆燉肉(feijoada)為靈感炮製成餃子；木薯粉(farofa)則常見灑在菜式之上，更會用於燉菜之中，效用近似粟粉，令汁液更濃稠；貌似水滴型的甜心淚珠辣椒(biquinho)，可增加賣相與食味，以及製作菜式時必用的紅棕櫚油(Dende Oil)等，的確眼界大開。文、攝：Winki、部分相片由店方提供
中環蘇豪卑利街38號地下C號舖│2889 7576
Uma Nota限定早午餐 認識巴伊亞食材
1 / 9
推介味噌椰子燒虎蝦，味噌的鮮、椰奶的甜與淚珠辣椒的酸味互相平衡，加上牛油的加持，可以如此相夾，連大廚都驚嘆。
2 / 9
鹽燒牛脊肉配烤木薯粉，牛肉味極濃，生熟恰到好處。
5 / 9
原來非洲與亞洲的農產品大致相近，秋葵也是當地人其中一種蔬食。
7 / 9
瓦塔帕蝦醬配黑眼豆餅，黑眼豆餅是一種傳統麵糰，先將黑眼豆浸泡一晚，再製成麵粉。於這個版本中，麵粉與紅棕櫚油、薑、洋蔥和蝦乾混合成糊狀，然後舀入密封的香蕉葉袋中蒸熟，再澆上傳統的非洲巴西醬汁——瓦塔帕蝦醬，一種由蝦乾、番茄、香料、白麵包和更多的紅棕櫚油以及鮮蝦混合而成的醬汁。
8 / 9
燉鱸魚鮮魷雜燴，經當地美食紅人在Netflix節目介紹過後，在全球取得一定的知名度，現在香港人有口福！Uma Nota的版本混以海鱸魚和本地魷魚，以充滿巴伊亞風味的椰奶、蝦乾、腰果、芫荽、紅棕櫚油、番茄、洋蔥、甜椒和胭脂樹紅烹製而成，配備印度香米一同享用，在座的椰奶愛好者無不叫好！
9 / 9
勁豐富甜品拼盤，包括全素雪糕、水果、芝士蛋糕及奶凍，按人頭供應分量，愈多人愈大盤！
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推介味噌椰子燒虎蝦，味噌的鮮、椰奶的甜與淚珠辣椒的酸味互相平衡，加上牛油的加持，可以如此相夾，連大廚都驚嘆。
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鹽燒牛脊肉配烤木薯粉，牛肉味極濃，生熟恰到好處。
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原來非洲與亞洲的農產品大致相近，秋葵也是當地人其中一種蔬食。
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瓦塔帕蝦醬配黑眼豆餅，黑眼豆餅是一種傳統麵糰，先將黑眼豆浸泡一晚，再製成麵粉。於這個版本中，麵粉與紅棕櫚油、薑、洋蔥和蝦乾混合成糊狀，然後舀入密封的香蕉葉袋中蒸熟，再澆上傳統的非洲巴西醬汁——瓦塔帕蝦醬，一種由蝦乾、番茄、香料、白麵包和更多的紅棕櫚油以及鮮蝦混合而成的醬汁。
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燉鱸魚鮮魷雜燴，經當地美食紅人在Netflix節目介紹過後，在全球取得一定的知名度，現在香港人有口福！Uma Nota的版本混以海鱸魚和本地魷魚，以充滿巴伊亞風味的椰奶、蝦乾、腰果、芫荽、紅棕櫚油、番茄、洋蔥、甜椒和胭脂樹紅烹製而成，配備印度香米一同享用，在座的椰奶愛好者無不叫好！
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勁豐富甜品拼盤，包括全素雪糕、水果、芝士蛋糕及奶凍，按人頭供應分量，愈多人愈大盤！
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資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/uma-nota限定早午餐-認識巴伊亞食材-285675