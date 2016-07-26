Vive Cake Boutique「O’Heavenly」全新茶香戚風

Vive Cake Boutique即將於2021年8月9日推出全新口味戚風蛋糕，為品牌人氣高企的「O’Heavenly」戚風蛋糕系列注入淡雅茶香，呈獻茶香味醇的奶茶及綠茶口味戚風蛋糕，吸睛代表作有結合港式奶茶的色香味設計的「Let’s Cha Cha」，以白色搭配大熱奶茶色，洋溢簡約時尚感，有如一抹和煦陽光般散發獨特溫柔氣質。蛋糕上綴以小餅乾及甜美的馬卡龍，加上隨風輕輕搖曳的小麥草，更添視覺層次。

而另一夏日清雅之選「Mama-Macha!」抹茶戚風蛋糕，特別選用的抹茶出品自日本屢獲殊榮的「西村番茶屋本店」，為抹茶迷送上茶味香濃帶回甘的滋味享受。帶著明亮綠意盎然色調的戚風蛋糕上滿佈抹茶忌廉，搭配新鮮紅桑子及口感軟糯的麻糬，帶來令人一試難忘的豐富口感滋味。

兩款「O’Heavenly」茶系戚風蛋糕設有三個尺寸，分別為4吋（$580），6吋（$780元）及7吋（$980）。