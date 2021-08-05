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Watson’s Soda全新Chillax Time低糖果味蘇打水　玩埋AR贏精品
2 小時前
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Chillax果味入樽賽Watson’s SodaChillax Time低糖果味蘇打水LOWRYS FARMGLOBAL WORKniko and...ETUDE HOUSE電子現金券零負擔蘇打水林二汶聲音遵航VR有獎遊戲
Watson’s Soda全新Chillax Time低糖果味蘇打水　玩埋AR贏精品
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Watson’s Soda搞搞新意思推出4款限定包裝 “Chillax Time” 低糖果味蘇打水！

Watson’s Soda搞搞新意思，推出4款限定包裝 “Chillax Time” 低糖果味蘇打水，讓你在繁快生活節奏中，一邊飲輕盈零負擔蘇打水，一邊chill住relax ! 全新期間限定包裝特別加入新潮型格造型的3D人物角色，為翳焗悶熱的天氣增添活力，同時帶來由林二汶聲音導航的AR有獎遊戲——「果味入樽賽」。

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岡山晴王提子味蘇打水—“Chillax Time”限定版420ml ，低糖低卡配方，加入真正白提子汁的岡山縣香印提子味蘇打水清甜解渴，麝香濃郁，氣泡十足。
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屈臣氏限定版Chillax_Time青檸味蘇打水，低糖低卡配方，於氣泡十足的蘇打水中加入酸酸甜甜的青檸汁，激爽口感在味蕾中爆發，再配搭東南亞菜式，絕對是Perfect match！

只要掃瞄樽身的二維碼，活力繽紛的3D人物角色便會以輕盈又精彩的舞步歡迎玩家進入「Chillax果味入樽賽」 AR遊戲。參加者必須根據遊戲指示，將手機鏡頭瞄準Watson’s Soda樽身，於限時內把鮮果投入樽口，將果味注滿至MAX Level，即有機會贏走豐富獎品，當中包括日系服飾品牌LOWRYS FARM、GLOBAL WORK、niko and...的時尚休閒服飾及飾品、韓國美妝品牌ETUDE HOUSE的大熱唇妝產品以及Watson’s Soda電子現金券，即玩即中，人人有份。

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niko and … 品牌印花收納袋
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niko and … 品牌印花T恤
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Global Work品牌印花2WAY袋 (大)
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niko and … 品牌印花摺疊化妝鏡
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ETUDE HOUSE 絲絨霧面唇膏

銷售點：各大超市、便利店及HKTV Mall

https://www.facebook.com/WatsonsWater

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/watson’s-soda全新chillax-time低糖果味梳打水　玩埋ar贏精品-280131
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