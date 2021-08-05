Watson’s Soda全新Chillax Time低糖果味蘇打水 玩埋AR贏精品

Watson’s Soda搞搞新意思，推出4款限定包裝 “Chillax Time” 低糖果味蘇打水，讓你在繁快生活節奏中，一邊飲輕盈零負擔蘇打水，一邊chill住relax ! 全新期間限定包裝特別加入新潮型格造型的3D人物角色，為翳焗悶熱的天氣增添活力，同時帶來由林二汶聲音導航的AR有獎遊戲——「果味入樽賽」。

只要掃瞄樽身的二維碼，活力繽紛的3D人物角色便會以輕盈又精彩的舞步歡迎玩家進入「Chillax果味入樽賽」 AR遊戲。參加者必須根據遊戲指示，將手機鏡頭瞄準Watson’s Soda樽身，於限時內把鮮果投入樽口，將果味注滿至MAX Level，即有機會贏走豐富獎品，當中包括日系服飾品牌LOWRYS FARM、GLOBAL WORK、niko and...的時尚休閒服飾及飾品、韓國美妝品牌ETUDE HOUSE的大熱唇妝產品以及Watson’s Soda電子現金券，即玩即中，人人有份。

銷售點：各大超市、便利店及HKTV Mall

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