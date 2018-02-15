「毛孩」出沒注意！4種常用脫毛方式+脫毛後注意事項

夏日炎炎，穿着短衫短褲成為常態，但對於「毛孩」來說，體毛問題便是最大的煩惱。以下就為大家比較4種常用脫毛方式，以及脫毛後的注意事項，在了解脫毛方式的同時，記得不要忘記脫毛後的保養亦十分重要！
【常用脫毛方式比較】
［容易上手］脫毛刀
如果本身沒有任何脫毛習慣的話，使用脫毛刀脫毛便是一個不錯的選擇，一來比起其他脫毛方式快速方便，二來價格亦比較便宜。不過由於使用脫毛刀的時候只是去除皮膚表面的毛髮，而並非去除毛髮根部，因此持續的時間較短，較適合短期的脫毛場合。
［性價比高］脫毛膏
除了脫毛刀外，脫毛膏也是一個性價比較高的脫毛方式。脫毛膏利用滲透的方式破壞毛髮結構，從而達到脫毛的效果。脫毛後的持續時間較脫毛刀長，約可持續一至兩星期，不過脫毛時需要花時間等待脫毛膏滲透，而且皮膚較薄的話，也可能造成皮膚敏感問題。
［快捷徹底］蜜蠟脫毛
蜜蠟脫毛可分為家用或直接到美容店接受服務，其特點便是快捷及徹底，利用片狀式的蜜蠟脫毛產品，更可針對小腿、手臂等大面積部位，只需一貼一撕便可去除毛髮，持續時間亦較使用脫毛刀或脫毛膏長。但進行蜜蠟脫毛比起其他脫毛方式痛，而且容易引起紅腫狀況，脫毛後需要更加注意保濕。
［長期效果］激光脫毛
不少人有一定經濟能力的時候，都會選擇激光脫毛來去除毛髮，除了可以到脫毛公司進行激光脫毛外，還可以利用家用激光脫毛儀器脫毛。激光脫毛持續時間較長，因此深受不少女性歡迎。不過無論是參加療程或是購買家用激光脫毛儀，價錢快有較貴，而且激光脫毛療程完結後，仍是有機會重新長出毛髮。
【脫毛後注意事項】
1. 不可使用過熱的水洗澡
脫毛後的皮膚會比較薄弱，因此無論使用哪一種脫毛方式，脫毛後都不能使用過熱的水洗澡，而脫毛後洗澡時亦建議盡量不要使用沐浴露。
2. 注意保濕
不少人脫毛後都有紅腫等問題，建議脫毛後使用能夠鎮定肌膚的保濕產品，例如蘆薈啫喱、金盞花水等，以達到鎮靜消炎的作用。
3. 避免出汗過多
由於脫毛後的皮膚比較敏感，所以脫毛後一星期建議不要暴曬，同時避免劇烈運動，以免出汗過多，令皮膚變得更加敏感。
4. 不要使用化學物品
磨砂、酒精、止汗劑等化學物品在脫毛後一星期都不可在脫毛部位上使用，以免造成敏感反應。
5. 注意飲食
如果想脫毛持續時間更長，那麼在脫毛後便需要減少進食油膩或刺激性的食品，以抑制體毛生長，以及避免引發皮膚敏感問題。