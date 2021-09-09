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一日店長｜Edan孖Jeffrey現身Gucci花園 夢幻韆鞦打卡必坐
2021-09-09
一日店長｜Edan孖Jeffrey現身Gucci花園 夢幻韆鞦打卡必坐
MIRROR成員Edan(呂爵安)昨日聯同「細佬」Jeffrey(魏浚笙)，現身Gucci Flora Fantasy夢幻花園派對，體驗品牌兩款最新產品：Flora Gorgeous Gardenia香氛及Cushion De Beauté氣墊粉底，兩人均對新產品讚不絕口。當日不單吸引大批粉絲到場支持，不少人更在活動完結後即時買下產品，帶貨力絕對驚人！
Edan力讚新Cushion夠輕盈
Gucci Beauty首度推出Cushion De Beauté氣墊粉底，同時提供防曬、保濕及抗氧化3個功效，質地輕盈的粉底可重覆疊加，增強遮瑕感，塑造水凝亮澤質感的妝容，粉底更備有SPF22防曬度，對抗外來污染物和抗藍光。Edan率先試用後，大讚質地輕盈保濕，十分適合追求水凝亮澤質感妝容的他。
Jeffrey向「咖啡豆」推薦Flora Gorgeous Gardenia香氛
Gucci Flora Gorgeous Gardenia則以全新加長版香氛瓶現身，漆面粉紅色玻璃瓶身配以閃金色瓶蓋，亮麗迷人，Edan及Jeffrey特別向「爵屎」及「咖啡豆」推薦這款香氛，指其甜而不膩的梔子花，感性而濃郁的獨特花香，讓花花世界活現眼前，為粉絲飄送花香。
夢幻鞦韆必到打卡
Gucci Flora Fantasy夢幻花園除了設有美妝專櫃，展示從底妝到眼妝及至唇妝等產品，更設有多個打卡熱點！當中韆鞦更配上品牌獨有的Flora圖案，不單可以拍出夢幻呃like的美照，另一賣點是今次兩位「男神」都坐過，各位粉絲真的不要錯過！影完打卡相之後，可以去Gucci Flora Purikura照相館，拍攝拼貼相片，相片設計配以品牌獨有的Flora圖案，花團錦簇，極具標誌性。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/一日店長｜edan孖jeffrey現身gucci花園-夢幻韆鞦打卡必坐-284097