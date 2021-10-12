一物兩用｜Dior聖誕限量唇膏晚宴包 化身潮流配飾

Dior在過去3年聖誕推出唇膏套裝，長方型皮套造工精緻，又有品牌logo，在網上出現不少教學，教人將皮套外盒改裝成斜揹包。不過今年大家無需再DIY，因為品牌今年聖誕推出的傲姿唇膏套裝晚宴包，就以金色時尚小盒子姿態現身，盒身鐫刻上蒙田大道30號的精緻外牆，內有1支經典傲姿唇膏及3款唇膏補充裝及鏡子，取出後可以作手拿包，又或者以附設的鏈帶揹於肩上，用來放AirPods之外，更可以成為時尚配飾，追上今年的超迷你手袋熱潮。
除此之外，節日系列的兩款限定彩妝組合，包括聖誕珍藏版彩妝組合及眼妝組合，同樣壓印上靈感源自蒙田大道30號的圖騰，低調而不失優雅，同樣值得推介。系列將於本月25日開賣，想買的話就記得mark住日曆了！
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