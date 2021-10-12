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一物兩用｜Dior聖誕限量唇膏晚宴包 化身潮流配飾
2021-10-12
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一物兩用｜Dior聖誕限量唇膏晚宴包 化身潮流配飾
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一物兩用｜Dior聖誕限量唇膏晚宴包 化身潮流配飾

Dior在過去3年聖誕推出唇膏套裝，長方型皮套造工精緻，又有品牌logo，在網上出現不少教學，教人將皮套外盒改裝成斜揹包。不過今年大家無需再DIY，因為品牌今年聖誕推出的傲姿唇膏套裝晚宴包，就以金色時尚小盒子姿態現身，盒身鐫刻上蒙田大道30號的精緻外牆，內有1支經典傲姿唇膏及3款唇膏補充裝及鏡子，取出後可以作手拿包，又或者以附設的鏈帶揹於肩上，用來放AirPods之外，更可以成為時尚配飾，追上今年的超迷你手袋熱潮。

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傲姿唇膏套裝晚宴包以金色時尚小盒子姿態現身。
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盒面細緻地鐫上蒙田大道30號的外牆。
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晚宴包內有1支經典傲姿唇膏及3款唇膏補充裝。
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傲姿唇膏套裝晚宴包(The Atelier of Dreams 珍藏版) $1,585
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網上有不少DIY教學，教人將外盒改裝成手袋。

除此之外，節日系列的兩款限定彩妝組合，包括聖誕珍藏版彩妝組合及眼妝組合，同樣壓印上靈感源自蒙田大道30號的圖騰，低調而不失優雅，同樣值得推介。系列將於本月25日開賣，想買的話就記得mark住日曆了！

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聖誕珍藏版彩妝組合綴以金色金屬扣，別具貴氣。$1,000
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聖誕珍藏版眼妝組合的顏色大路百搭，同樣值得推介，綴上金色「CD」標誌，為彩妝盒加添精緻氣息。$600
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DIOR 2021節日限定系列將於10月25日在官網及Dior Beauty流動應用程式率先發售，並於11月1日在全線Dior專門店及專櫃有售。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/一物兩用｜dior聖誕限量唇膏晚宴包-化身潮流配飾-288404
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