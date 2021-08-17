Am730
Am730
Am730
Am730
Lifestyle
OL
七師傅教你「免撞鬼」眉妝 七月十四鬼節都唔怕！
4 小時前
#Hashtags
七師傅七仙羽BenefitCosmetics鬼節七月十四撞鬼眉妝JonJon張家希
七師傅教你「免撞鬼」眉妝 七月十四鬼節都唔怕！
news-images
七師傅教你「免撞鬼」眉妝 七月十四鬼節都唔怕！

仲有3日就係農曆七月十四鬼節，不少人因此而怕出夜街，不過原來一個簡單的眉妝，就可以大大減低撞鬼指數！Benefit Cosmetics請來人氣急升的玄學家七仙羽(七師傅)，講解如何用眉妝提升「陽氣」，包保鬼見到你都掉頭走！師傅仲順便教埋大家畫桃花眉，要出pool嘅就要睇埋啦！

Benefit Cosmetics新出POWmade拋「眉」弄眼持久眉膏，七師傅昨日與網紅Jon Jon(張家希)一同出席發布會，一開始就用產品開玩笑：「這個眉產品有36小時持久妝效，你可以36小時持久嗎？」Jon Jon立即反擊問她要不要試試。七師傅更指示品牌的首席美眉師Maki，加粗Jon Jon的眉毛，因為「粗」對男人非常重要，令眾人大笑。

news-images
七師傅要求加粗Jon Jon的眉毛，Jon Jon即問她「有無咁渴求？」

提到七月鬼節，七師傅提醒，如果怕撞鬼，就一定要留意眉毛，「鬼節當然係要陽氣盛，如果烏眉瞌睡、唔夠瞓，自然陰氣重，會易吸引鬼，因為個頻率接近。所以鬼節時，眼眉一定要畫得醒目啲、濃密啲，咁你個陽氣升咗嘅話，陰氣就冇咁容易埋身！」

news-images
七師傅提醒，七月鬼節一定要留意眉毛。

自爆似鞏俐

問到最喜歡那個女星的眉毛，七師傅就自爆自己似鞏俐！「我幾鍾意鞏俐條眉，因為啲人話我個樣有啲似鞏俐，以前我嘅眉好似佢！但而家因為成日拔，拔得多少咗毛，所以要靠POWmade幫我補返條眉。」

news-images
七師傅自爆似鞏俐。

教埋你畫桃花眉

至於如何靠眉妝增加桃花運，七師傅表示：「男人梗係鍾意女人有女人味，所以條眉彎彎地，好有溫柔嘅感覺，就最吸引啦！如果條眉好散好亂，又或者八字眉，即係冇精神啦，冇精神咁點吸引人呢？自己睇上去都唔開胃啦。」

新出的POWmade 拋「眉」弄眼持久眉膏，集妝效持久﹑顯色及容易控制於一身，更能持久妝效36小時，不過七師傅再度發揮搞笑本色，「嘩，真係好耐，36小時應該都瞓覺啦。不過呢個好勁，又唔會甩又唔會溶，夏天用就最正啦！」

news-images
POWmade 拋「眉」弄眼持久眉膏 $180/8色
 news-images
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/七師傅教你「免撞鬼」眉妝-七月十四鬼節都唔怕！-280921
#Hashtags
七師傅七仙羽BenefitCosmetics鬼節七月十四撞鬼眉妝JonJon張家希

夏天必備｜由頭到腳香噴噴過夏天！盤點7款韓妹推薦香氣噴霧

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
夏天必備｜由頭到腳香噴噴過夏天！盤點7款韓妹推薦香氣噴霧
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多