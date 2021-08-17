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七師傅教你「免撞鬼」眉妝 七月十四鬼節都唔怕！
4 小時前
七師傅教你「免撞鬼」眉妝 七月十四鬼節都唔怕！
仲有3日就係農曆七月十四鬼節，不少人因此而怕出夜街，不過原來一個簡單的眉妝，就可以大大減低撞鬼指數！Benefit Cosmetics請來人氣急升的玄學家七仙羽(七師傅)，講解如何用眉妝提升「陽氣」，包保鬼見到你都掉頭走！師傅仲順便教埋大家畫桃花眉，要出pool嘅就要睇埋啦！
Benefit Cosmetics新出POWmade拋「眉」弄眼持久眉膏，七師傅昨日與網紅Jon Jon(張家希)一同出席發布會，一開始就用產品開玩笑：「這個眉產品有36小時持久妝效，你可以36小時持久嗎？」Jon Jon立即反擊問她要不要試試。七師傅更指示品牌的首席美眉師Maki，加粗Jon Jon的眉毛，因為「粗」對男人非常重要，令眾人大笑。
提到七月鬼節，七師傅提醒，如果怕撞鬼，就一定要留意眉毛，「鬼節當然係要陽氣盛，如果烏眉瞌睡、唔夠瞓，自然陰氣重，會易吸引鬼，因為個頻率接近。所以鬼節時，眼眉一定要畫得醒目啲、濃密啲，咁你個陽氣升咗嘅話，陰氣就冇咁容易埋身！」
自爆似鞏俐
問到最喜歡那個女星的眉毛，七師傅就自爆自己似鞏俐！「我幾鍾意鞏俐條眉，因為啲人話我個樣有啲似鞏俐，以前我嘅眉好似佢！但而家因為成日拔，拔得多少咗毛，所以要靠POWmade幫我補返條眉。」
教埋你畫桃花眉
至於如何靠眉妝增加桃花運，七師傅表示：「男人梗係鍾意女人有女人味，所以條眉彎彎地，好有溫柔嘅感覺，就最吸引啦！如果條眉好散好亂，又或者八字眉，即係冇精神啦，冇精神咁點吸引人呢？自己睇上去都唔開胃啦。」
新出的POWmade 拋「眉」弄眼持久眉膏，集妝效持久﹑顯色及容易控制於一身，更能持久妝效36小時，不過七師傅再度發揮搞笑本色，「嘩，真係好耐，36小時應該都瞓覺啦。不過呢個好勁，又唔會甩又唔會溶，夏天用就最正啦！」
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/七師傅教你「免撞鬼」眉妝-七月十四鬼節都唔怕！-280921