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亞洲首間La Maison VALMONT 享獨家面部療程
10 小時前
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VALMONTLaMaisonVALMONTArtistDuos冰凝系列
亞洲首間La Maison VALMONT 享獨家面部療程

瑞士護膚品牌VALMONT，最近在中環ifc開設全亞洲首間La Maison VALMONT，由旗下奢華護膚系列冰凝系列取得靈感，新店設計都以黑金色為主，無論是黑金的雲石地面、金光閃爍的牆身以及晶瑩剔透的水晶玻璃柱吊飾，都展現品牌的奢華氣派。

VALMONT再度與居於比利時的藝術組合Artist Duos——香港紙藝藝術家Agnes Tai及法國插畫師Anthony Sarrus合作 ；貫徹「When Art Meets Beauty」的品牌概念，以黑金色的紙藝創作與店舖融匯貫通的藝術裝置。展覽枱上的手工紙藝品以瑞士大自然為靈感，精心細節如小屋、湖水、花草樹木、蜜蜂及鱘魚，除了細緻演繹瑞士的湖光山色，也是l’Elixir des Glaciers冰凝系列護膚珍品採用的珍貴成分。紙藝品以不同手工圖案的設計瀰漫著獨特奢華感，將藝術融入護膚世界。

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新店設計以黑金色為主。
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Artist Duos以黑金色的紙藝創作與店舖融匯貫通的藝術裝置。

除了冰凝系列，店內還提供全線護膚產品及Storie Veneziane香水系列。新店同時設有美容護理房間，讓客人享用不同護理療程，包括4款獨家l’Elixir des Glaciers冰凝系列面部療程，帶來極致奢華的護膚體驗。

展出抽象派藝術家Mark Tobey名作

為了將藝術融入新店，休憩區內展出抽象派藝術家Mark Tobey的作品，畫作以抽象方式加上密集筆觸，配以不同色彩來表達他的哲學理論。客人更可在這裡尊享魚子醬及香檳，一邊護理肌膚，一邊欣賞藝術名作，帶來奢華的官感享受。

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新店提供4款獨家的冰凝系列面部療程。
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休憩區內展出抽象派藝術家Mark Tobey的作品。
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為慶祝l’Elixir des Glaciers 20周年，VALMONT推出全球限量500套的冰凝至臻煥顏嫩膚精華護理組合，結合3款冰凝系列中的矜貴成分︰有機植物萃取精華、御蜜配方及以鱘魚活細胞DNA，4星期還原肌膚理想狀態。$29,800

La Maison VALMONT

中環金融街號國際金融中心商場一樓1086號店

電話：2882 6118

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/亞洲首間la-maison-valmont-享獨家面部療程-288826
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