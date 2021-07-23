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來不及減肥就靠這些掩眼法！ 9種不同身型的泳衣穿著教學
2021-07-23
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來不及減肥就靠這些掩眼法！ 9種不同身型的泳衣穿著教學
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踏入炎夏又無法外遊，不少人都選擇去沙灘，又或者與閨蜜去staycation著靚靚泳衣打卡。但如果你來不及減肥也不用擔心，其實只要選對可以隱惡揚善的款式，一樣可以成功搶奪眾人的眼球！不妨在買泳衣前留意一下自己身型，再選擇合適的泳衣，輕鬆影出女神級靚相！

9種不同身型的泳衣穿著教學 1：微胖女生

微胖身型的女生通常胸部也比較有看頭，可以挑選深V款式的一件頭低胸泳衣，借助延伸視覺修飾包包面，亦巧妙地展現自己的美好身裁。

9種不同身型的泳衣穿著教學2：胸部較小

胸部較小的女生可選擇胸部裝飾較多的比基尼，來增加視覺效果，例如皺褶、印花、蝴蝶結、花邊等，或是誇張印花的泳衣，在視覺上令胸型更加豐滿。小胸女生亦可選擇抹胸泳衣令上身看起來更有曲線。如果想加強胸部的曲線、集中胸型，可以選擇有鋼圈的泳衣設計，另外，腋下兩邊覆式比較高的泳衣，亦有助讓副乳們往中間集中，讓胸型更加豐滿。

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August Society Valencia V 領連身泳衣 $1,005 品牌的王牌雙面泳衣設計，配合背面特別剪裁及可拆除內墊，照顧不同體型需要。
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皺褶可以增加視覺效果。 Aerie Seersucker Ruffle Wrap Bikini Top $340 Aerie Seersucker Ruffle Bikini Bottom $290
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胸部飾有蝴蝶結等小細節，比較適合胸部較小的女生。 La Perla ‘AUDITION’ Green soft Lycra Balconette bikini bra $2,020 La Perla ‘AUDITION’ Green soft Lycra high waist briefs $1,275
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不騷胸，露背也可以吸引焦點。Freda One Piece $2,480 (From SHEER)

9種不同身型的泳衣穿著教學3：胸部較大

胸部豐滿的女生要選擇承托力好的泳衣，所以可以選擇有鋼線、粗帶或掛頸式的泳衣，才能有更佳的支撐力，亦令胸部更集中，展示完美的胸型。盡量不要選擇荷葉邊，或是有裝飾物的泳衣款式，令胸部看上去更大。

9種不同身型的泳衣穿著教學4：腰部沒有曲線

有些女生身形較纖瘦，但腰部卻平直沒曲線。鏤空設計的泳衣，可以讓視覺產生曲線錯覺。另外，要留意會令腰部暴露的比堅尼及兩段式泳衣都不適合水桶腰，會令注意力都集中在腰肢上。

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M&S印花掛頸款泳衣 $549
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M&S 單色花卉圖案加墊鏤空泳衣 $549

9種不同身型的泳衣穿著教學5：小肚腩

不少女生都有小肚腩煩惱，挑選泳衣時善用高腰剪裁的款式，遮掩小肚腩，或選擇顏色較深的泳裝，也有顯瘦效果。

9種不同身型的泳衣穿著教學6：麒麟臂

肉肉的手臂非常難減，泡泡袖款式的泳衣不單可愛，更可以遮掩麒麟臂，一舉兩得！

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高腰剪裁款式有效遮掩小肚腩。Aerie Seersucker Ruffle Wrap Bikini Top $340 Aerie High Waisted Bikini Bottom $240
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Paolita White Bianca One Piece $2,370 (From SHEER)
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Paolita Efterpe Bianca Top $1,490 (From SHEER)

9種不同身型的泳衣穿著教學7：臀部較小

屁股扁平的女生，可選擇一些帶有花邊或屁股部份呈心形的泳衣，花紋圖案也可使扁平的屁股看起來更有曲線，視覺上令屁股變得豐滿。

9種不同身型的泳衣穿著教學8：臀部較大

屁股較大的女生可以選擇下半身小裙子的設計，但要留意裙子不要太長，最好是到大腿三分之一位置，否則會顯得腿短。也盡量別購入有短褲或者有線條圖案的下身，令焦點更聚焦在臀部。

9種不同身型的泳衣穿著教學9：腿部較短

想營造長腿效果，又不想P圖，可以選擇高叉設計的泳衣，拉長下身比例，改善腰長腳短問題，視覺上把腿部拉長，還有瘦腿效果。

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CALZEDONIA閃亮效果系列，加入花邊設計，令屁股看起來更有曲線。
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屁股較大的女生可以選擇下半身小裙子的設計。
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高叉設計可拉長下身比例。Mara One Piece $2,500 (From SHEER)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/來不及減肥就靠這些小貼士！-9種不同身型的泳衣穿著教學-277185
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