來不及減肥就靠這些掩眼法！ 9種不同身型的泳衣穿著教學

踏入炎夏又無法外遊，不少人都選擇去沙灘，又或者與閨蜜去staycation著靚靚泳衣打卡。但如果你來不及減肥也不用擔心，其實只要選對可以隱惡揚善的款式，一樣可以成功搶奪眾人的眼球！不妨在買泳衣前留意一下自己身型，再選擇合適的泳衣，輕鬆影出女神級靚相！
9種不同身型的泳衣穿著教學 1：微胖女生
微胖身型的女生通常胸部也比較有看頭，可以挑選深V款式的一件頭低胸泳衣，借助延伸視覺修飾包包面，亦巧妙地展現自己的美好身裁。
9種不同身型的泳衣穿著教學2：胸部較小
胸部較小的女生可選擇胸部裝飾較多的比基尼，來增加視覺效果，例如皺褶、印花、蝴蝶結、花邊等，或是誇張印花的泳衣，在視覺上令胸型更加豐滿。小胸女生亦可選擇抹胸泳衣令上身看起來更有曲線。如果想加強胸部的曲線、集中胸型，可以選擇有鋼圈的泳衣設計，另外，腋下兩邊覆式比較高的泳衣，亦有助讓副乳們往中間集中，讓胸型更加豐滿。
9種不同身型的泳衣穿著教學3：胸部較大
胸部豐滿的女生要選擇承托力好的泳衣，所以可以選擇有鋼線、粗帶或掛頸式的泳衣，才能有更佳的支撐力，亦令胸部更集中，展示完美的胸型。盡量不要選擇荷葉邊，或是有裝飾物的泳衣款式，令胸部看上去更大。
9種不同身型的泳衣穿著教學4：腰部沒有曲線
有些女生身形較纖瘦，但腰部卻平直沒曲線。鏤空設計的泳衣，可以讓視覺產生曲線錯覺。另外，要留意會令腰部暴露的比堅尼及兩段式泳衣都不適合水桶腰，會令注意力都集中在腰肢上。
9種不同身型的泳衣穿著教學5：小肚腩
不少女生都有小肚腩煩惱，挑選泳衣時善用高腰剪裁的款式，遮掩小肚腩，或選擇顏色較深的泳裝，也有顯瘦效果。
9種不同身型的泳衣穿著教學6：麒麟臂
肉肉的手臂非常難減，泡泡袖款式的泳衣不單可愛，更可以遮掩麒麟臂，一舉兩得！
9種不同身型的泳衣穿著教學7：臀部較小
屁股扁平的女生，可選擇一些帶有花邊或屁股部份呈心形的泳衣，花紋圖案也可使扁平的屁股看起來更有曲線，視覺上令屁股變得豐滿。
9種不同身型的泳衣穿著教學8：臀部較大
屁股較大的女生可以選擇下半身小裙子的設計，但要留意裙子不要太長，最好是到大腿三分之一位置，否則會顯得腿短。也盡量別購入有短褲或者有線條圖案的下身，令焦點更聚焦在臀部。
9種不同身型的泳衣穿著教學9：腿部較短
想營造長腿效果，又不想P圖，可以選擇高叉設計的泳衣，拉長下身比例，改善腰長腳短問題，視覺上把腿部拉長，還有瘦腿效果。