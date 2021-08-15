勤洗化妝工具免爛臉！4種化妝工具清潔法+ 5個保養化妝工具小貼士

定期清潔化妝工具不但可以延長化妝工具的壽命，還可以令上妝狀況變得更好，更可以防止肌膚問題發生。以下就教大家4種化妝工具清潔法和5個保養化妝工具小貼士，從日常生活中養成清洗化妝工具的習慣吧！
【化妝工具清潔周期】
不同的化妝工具有不同的清潔周期，最常使用的粉撲、美妝蛋等底妝工具建議每天或隔天清洗，而專門塗抹膏狀或液體的粉底掃、遮瑕掃和唇掃都建議使用1-3次便進行清洗。眼影掃、胭脂掃、散粉掃等以乾粉粉狀化妝品為主的掃具，則建議每天進行乾洗，然後按使用頻率選擇每星期或或隔星期濕洗一次，既可以避免妝容顏色混合，也可以延長掃具的壽命。
【一般水洗法】
最簡單的清洗方法便是直接濕洗，一般適用於粉撲、美妝蛋和纖維毛的化妝掃。清洗的時候可加入化妝工具專用的清潔劑，用手指輕輕按壓，擠出深藏內部的化妝品，一直用水清洗至清水不再變色時，便可以用紙巾將工具中的水分弄乾，然後放在陰涼通風處待自然晾乾。而清洗化妝掃的時候，推薦可以配合矽膠製的化妝掃清潔工具一起使用，可以更有效地清潔化妝掃內部。
【噴霧沾濕法】
如果平日經常使用的是動物毛製化妝掃，便建議三至五星期進行深層清洗一次，而平常則可以每星期進行噴霧沾濕法清洗，將清水裝進噴樽裏，然後噴濕掃具，將表面殘餘的化妝品印在毛巾上，直至不再留下痕跡，便可放在陰涼處晾乾。
【散粉乾洗法】
若果嫌濕洗的方式耗時較長，不妨利用化妝時也用到的散粉進行乾洗吧！只要將適量啞光質地的散粉倒在紙巾上，然後讓化妝刷沾上散粉，按同一方向在紙巾上以順毛的方式輕掃，直至掃具上沒有顏色，便可以撥走表面的散粉。記得輕掃的時候只向同一方向進行，不要來回掃，以免令刷毛炸開。
【深層油洗法】
一般而言，塗抹膏狀或液體的化妝工具都較難清洗，較容易令化妝品殘留，因此建議可以加入橄欖油或化妝油進行深層清洗，亦可以配合化妝工具專用清潔劑一起使用，利用油份化解化妝掃上殘餘的化妝品，清洗至化妝工具上不再有顏色，便可用紙巾印乾工具中的水分，然後放在陰涼通風處自然晾乾。
【保養化妝工具小貼士】
1.注意清洗的力度
若果想令化妝工具的壽命變長，清洗時建議不要過分用力或大力拉扯，只需輕輕按壓即可。
2. 避免暴曬或用熱風吹乾
不少人為了希望化妝工具能迅速晾乾，選擇在太陽下暴曬或利用風筒的熱風吹乾，但熱力卻會損壞化妝工具，容易令美妝蛋斷裂或化妝掃炸毛，因此建議清洗後放在陰涼通風處晾乾。
3. 使用網套保護
化妝掃容易有炸毛的情況出現，如果想保持化妝掃的形態，建議日常使用網套保護。
4. 用海綿吸收剩餘粉末
平日使用化妝工具後，可以利用乾海綿吸收表面剩餘的化妝品，以保持日常清潔，較適用於粉狀工具刷上。
5. 避免過度清洗
適當清洗化妝工具有助改善皮膚狀況和現場化妝工具的壽命，但過分清洗卻會縮減化妝工具的壽命和影響化妝工具的狀態，建議按使用頻率適時地清潔化妝工具即可。