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化妝同時護膚！轉季粉底液推介
2021-09-10
化妝同時護膚！轉季粉底液推介
中秋節就快到，濕度逐漸降低，加上口罩摩擦，肌膚更容易失去水分，因此底妝亦開始要換季，改用滋潤度較高的粉底液。今次推介的粉底液更加入護膚成分，帶來紓緩、減少毛孔及抗衰老等功效！文：Abby
Bobbi Brown
蟲草抗氧修護精華粉底液
SPF 40．PA++++
升級版注入10倍蟲草精草及25種修護成分，抗氧護膚精華佔3/4瓶。遮瑕度亦較舊版本提升，修飾毛孔之餘，亦可長效保濕、紓緩泛紅及撫平細紋，告別暗沉膚色，帶來自然透亮的底妝。$550/19色
Bobbi Brown 2111 3912
bareMinerals ORIGINAL
透亮礦物粉底液 SPF 20
純素配方的粉底液，加入礦物及橄欖衍生角鯊烯等成分，有效滋養保濕、均勻膚色、細緻肌膚紋理、減少毛孔、泛紅及瑕疵。粉底液質感極緻無重，可疊加使用，提供中度遮瑕力與自然光澤妝感。$320/10色
bareMinerals 2918 0592
Dior
完美活能超效精華粉底液
具備抗衰老效能的粉底液質感柔潤，能顯著改善鬆弛、皺紋、色斑及暗啞等衰老痕跡，具有24小時保濕及抗水油脂效能，令粉底液緊貼肌膚，感覺柔軟舒適。$650/6色Dior 2156 9810
SHISEIDO
感肌同步持久輕透亮澤
粉底霜 SPF23 PA++
質感輕盈透薄，高效持妝。蘊含70%養膚成分，包括野生百里香精華，能高效抗氧化，反光珍珠粉末及自動調節粉末，修飾膚色及膚質；水分感應聚合物則可防止乾燥。$330/5色
SHISEIDO 2234 7628
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/化妝同時護膚！轉季粉底液推介-284165