Am730
Am730
Am730
Am730
Lifestyle
OL
化妝同時護膚！轉季粉底液推介
2021-09-10
#Hashtags
粉底液BobbiBrownbareMineralsDiorSHISEIDO
化妝同時護膚！轉季粉底液推介

中秋節就快到，濕度逐漸降低，加上口罩摩擦，肌膚更容易失去水分，因此底妝亦開始要換季，改用滋潤度較高的粉底液。今次推介的粉底液更加入護膚成分，帶來紓緩、減少毛孔及抗衰老等功效！文：Abby

news-images
Bobbi Brown 蟲草抗氧修護精華粉底液 SPF 40．PA++++
 news-images
bareMinerals ORIGINAL 透亮礦物粉底液 SPF 20

Bobbi Brown
蟲草抗氧修護精華粉底液
SPF 40．PA++++

升級版注入10倍蟲草精草及25種修護成分，抗氧護膚精華佔3/4瓶。遮瑕度亦較舊版本提升，修飾毛孔之餘，亦可長效保濕、紓緩泛紅及撫平細紋，告別暗沉膚色，帶來自然透亮的底妝。$550/19色
Bobbi Brown 2111 3912

bareMinerals ORIGINAL
透亮礦物粉底液 SPF 20 

純素配方的粉底液，加入礦物及橄欖衍生角鯊烯等成分，有效滋養保濕、均勻膚色、細緻肌膚紋理、減少毛孔、泛紅及瑕疵。粉底液質感極緻無重，可疊加使用，提供中度遮瑕力與自然光澤妝感。$320/10色
bareMinerals 2918 0592

news-images
Dior 完美活能超效精華粉底液
news-images
SHISEIDO 感肌同步持久輕透亮澤 粉底霜 SPF23 PA++

Dior 
完美活能超效精華粉底液
具備抗衰老效能的粉底液質感柔潤，能顯著改善鬆弛、皺紋、色斑及暗啞等衰老痕跡，具有24小時保濕及抗水油脂效能，令粉底液緊貼肌膚，感覺柔軟舒適。$650/6色Dior 2156 9810

SHISEIDO
感肌同步持久輕透亮澤
粉底霜 SPF23 PA++

質感輕盈透薄，高效持妝。蘊含70%養膚成分，包括野生百里香精華，能高效抗氧化，反光珍珠粉末及自動調節粉末，修飾膚色及膚質；水分感應聚合物則可防止乾燥。$330/5色
SHISEIDO 2234 7628

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/化妝同時護膚！轉季粉底液推介-284165
#Hashtags
粉底液BobbiBrownbareMineralsDiorSHISEIDO
Am730

新色口罩｜MaskOn出新口罩 YOHO MALL新店買滿$400有88折

Rituals升級家居系列 可回收物料製包裝

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新色口罩｜MaskOn出新口罩 YOHO MALL新店買滿$400有88折
Am730
Am730
Rituals升級家居系列 可回收物料製包裝
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多