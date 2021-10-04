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只送不賣｜Tatcha新facial 日式按摩手法+淋巴引流
1 小時前
只送不賣｜Tatcha新facial 日式按摩手法+淋巴引流
結合日本及美國美容智慧的Tatcha，繼中環IFC及銅鑼灣時代廣場的連卡佛專櫃後，早前亦登錄廣東道連卡佛，並引入經典煥活美肌儀式美容療程(Classic Ritual Facial Treatment)，全人手療程融入日本數百年歷史的美容程序及按摩手法，完成後肌膚明顯更細緻，面色亦更均勻。筆者更聽聞由於太多人book的關係，目前只向買滯指定金額的客人提供療程！
美容療程用上牌的暢銷產品，並透過五感讓全身得到深層放鬆，讓身體不同部份，包括臉、肩、頸部都得到悉心呵護。美肌之餘，也能釋放日常繁囂的都市壓力，難怪不少人都想一試。
進行美容療程前，美容師會先了解客人的護膚習慣及訴求，再進行源自日本文化的經典美肌儀式，包括以純淨山茶花卸妝油淨化肌膚，及後以柔亮大米酵素潔膚粉達到亮肌功效，再輕印上煥采盈亮精華水，令肌膚猶如初生嬰孩般飽滿，最後美容師更會按客人膚質選擇合適的面霜，透過專利複合物Hadasei-3締造豐盈和柔軟的皮膚。
期間美容師以24K明亮純金按摩棒及日式人手按摩手法，為客人的臉部及眼部按摩、引流淋巴及點壓穴位，制定個人化的60分鐘美容護理。整個療程的產品都經皮膚科醫生測試，不致敏且無刺激性，能毫無負擔地感受日本御膚美學，令肌膚煥活透亮、緊緻提昇、飽滿亮澤。
目前療程只會贈送給顧客，凡購買Tatcha任何產品滿$2,500，即獲贈一次(價值$1,200)；購買產品滿$4,000，即可獲贈兩次(價值$2,400)。
地址：香港海港城海運大廈二階連卡佛
電話：3105 1648
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/只送不賣｜tatcha新facial-日式按摩手法淋巴引流-289319