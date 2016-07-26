Am730
Am730
Am730
Am730
Lifestyle
OL
召喚義工｜PORTS 60周年慈善活動 同Ian、AK@MIRROR一齊坐直昇機！
2 小時前
#Hashtags
PORTSTimeAuction慈善MIRRORIan陳卓賢AKAnsonKong
召喚義工｜PORTS 60周年慈善活動 同Ian、AK@MIRROR一齊坐直昇機！
news-images
召喚義工｜PORTS 60周年慈善活動 同Ian、AK@MIRROR一齊坐直昇機！

時尚集團PORTS為慶祝創立60周年，以Time Traveller(時空旅人)為題，在各地舉辦一連串慶祝活動，而香港站則與Time Auction合辦慈善活動，正式為周年誌慶揭開序幕。一直致力推動義工文化的Time Auction，是一間香港註冊的慈善機構，不時連結擁有不同技能的義工與非牟利機構服務，鼓勵社會人士參與社區服務。是次“PORTS X Time Auction直昇機之旅”飛行體驗，將邀請2位已完成及記錄最少60小時服務(過去12個月內於香港任何註冊慈善機構)的義工，與人氣男子組合MIRROR的副隊長Anson Kong(江𤒹生)及Ian(陳卓賢)一起乘坐直昇機，穿越維港上空欣賞迷人風景，同時體驗品牌的漫遊者精神，慶祝PORTS這個歷史性時刻。

news-images
news-images

參加辦法：

•登入Time Auction網頁https://timeauction.org/add-karma，記錄您在過去 12 個月內於香港任何註冊慈善機構完成的60小時義工服務。

•在網頁 ( https://timeauction.org/experience_products/56-ports-presents-helicopter-ride-with-ian-chan-anson-kong-from-mirror)上提交申請，分享 MIRROR 和義工服務對您的正面影響。申請截止日期為2021年10月6日。

•MIRROR團隊將選出2名申請最真誠、故事最勵志的義工。獲選的義工將於2021年10月13日收到電子郵件通知。

「PORTS X Time Auction直昇機之旅」飛行體驗

日期：2021年10月20日 (星期三)

時間：下午2時正

news-images
news-images
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/召喚義工｜ports-60周年慈善活動-同ian、akmirror一齊坐直昇機！-286963
#Hashtags
PORTSTimeAuction慈善MIRRORIan陳卓賢AKAnsonKong
Am730

電子消費券｜第二期消費券聽日派發 入手貴婦抗衰老精華 緊緻收毛孔！

聖誕第一擊｜Hourglass節日限量系列開賣 與Gradini推素食下午茶

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
電子消費券｜第二期消費券聽日派發 入手貴婦抗衰老精華 緊緻收毛孔！
Am730
Am730
聖誕第一擊｜Hourglass節日限量系列開賣 與Gradini推素食下午茶
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多