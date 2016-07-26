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召喚義工｜PORTS 60周年慈善活動 同Ian、AK@MIRROR一齊坐直昇機！
2 小時前
召喚義工｜PORTS 60周年慈善活動 同Ian、AK@MIRROR一齊坐直昇機！
時尚集團PORTS為慶祝創立60周年，以Time Traveller(時空旅人)為題，在各地舉辦一連串慶祝活動，而香港站則與Time Auction合辦慈善活動，正式為周年誌慶揭開序幕。一直致力推動義工文化的Time Auction，是一間香港註冊的慈善機構，不時連結擁有不同技能的義工與非牟利機構服務，鼓勵社會人士參與社區服務。是次“PORTS X Time Auction直昇機之旅”飛行體驗，將邀請2位已完成及記錄最少60小時服務(過去12個月內於香港任何註冊慈善機構)的義工，與人氣男子組合MIRROR的副隊長Anson Kong(江𤒹生)及Ian(陳卓賢)一起乘坐直昇機，穿越維港上空欣賞迷人風景，同時體驗品牌的漫遊者精神，慶祝PORTS這個歷史性時刻。
參加辦法：
•登入Time Auction網頁https://timeauction.org/add-karma，記錄您在過去 12 個月內於香港任何註冊慈善機構完成的60小時義工服務。
•在網頁 ( https://timeauction.org/experience_products/56-ports-presents-helicopter-ride-with-ian-chan-anson-kong-from-mirror)上提交申請，分享 MIRROR 和義工服務對您的正面影響。申請截止日期為2021年10月6日。
•MIRROR團隊將選出2名申請最真誠、故事最勵志的義工。獲選的義工將於2021年10月13日收到電子郵件通知。
「PORTS X Time Auction直昇機之旅」飛行體驗
日期：2021年10月20日 (星期三)
時間：下午2時正
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/召喚義工｜ports-60周年慈善活動-同ian、akmirror一齊坐直昇機！-286963