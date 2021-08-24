周末好去處｜雪花秀開別注咖啡店 打卡即送精華面膜！

雪花秀今年夏天特別為王牌的潤燥再生精華，推出夏日別注版「Orange Latte」，更在上環太平山街隱世咖啡店stain+，打造期間限定的First Care夏日別注咖啡店Amber House。品牌更特別聯同本地生活創作品牌BIKUTA MALAMIA合作，在外牆創作巨型壁畫，大眾不單可以到訪打卡熱點外，更可品嚐stain+特別沖調、香濃綿滑的Orange Latte，過一個悠閒寫意的下午。
潤燥再生精華在韓國創下每10秒售出一瓶的紀錄，其質感透薄水潤，於潔面後黃金養肌60秒使用瞬即被吸收，激活肌膚再生因子，由內以外提升肌膚再生能力及防禦力，達致水油平衝，鞏固肌底健康，令肌膚處於更佳狀態，更有效吸收後續護膚品。別注版樽身及盒身均用上代表雪花秀的琥珀色(Amber)，顏色靈感源自韓國傳統草本萃取精華的橘色，以及代表品牌本質的人參；盒身設計藉由轉動每一扇門的鑰匙，象徵精華為女性開啟年輕肌活之旅。
Amber House同時推出期間限定咖啡orange latte呼應主題，以stain+輕度烘培咖啡豆#03調製 (產區Ethiopia yirgacheffe kochere G1)，除了柑橘味道，更帶有藍莓香氣，回甘柔滑，咖啡師只加上約5ml香橙糖漿，橙味已非常出眾，而且不會過甜。
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由即日起至9月12日，相約閨蜜或另一半於Amber House外牆壁畫拍下「打卡相」，上載至個人Instagram平台，並加上#SulwhasooHK #FirstCareActivatingSerum #swsorangelatte，即可於9月30日或之前往雪花秀專門店/專櫃換領潤燥再生精華面膜一片(每天限量送出100片)，體驗雪花秀高效重點護養。
另外，由即日起至9月16日，雪花秀亦推出兩個限定購物禮遇：
限定購物禮遇1：在雪花秀門市或網店購買1支潤燥再生精華First Care Activating Serum 120ml，將獲贈鎮草毛孔淨緻白泥面膜Herbal Clay Purifying Mask 120ml(價值$380)1支，同時獲得Amber House 期間限定Orange Latte換領券乙張。
限定購物禮遇2：於雪花秀官方網店https://shop.sulwhasoo.com.hk/購買2支潤燥再生精華First Care Activating Serum 120ml，將獲贈鎮草毛孔淨緻白泥面膜120ml(價值$380)2支、Amber House期間限定Orange Latte換領券2張及Latte Art拉花工作坊(2人同行、價值$600/位)。
雪花秀 First Care 夏日別注咖啡店 Amber House
地址：上環太平山街2-4號太昌樓地下A號舖
日期：即日起至9月12日
時間：星期二至日 11:00至19:00 (逢星期一休息)
電話：9557 5055