周末好去處｜Cath Kidston x SOLOMON BLOEMEN花藝班 帶走碎花手挽袋

英倫生活品牌Cath Kidston與花藝工作室SOLOMON BLOEMEN聯乘合作，推出期間限定的「We Only Do Beautiful」花藝班，不單有SOLOMON BLOEMEN精心設計的花束，更可以帶走Cath Kidston的帆布手挽袋，不單作為家居擺設，又可以日常使用，與閏密過一個休閒下午。
Cath Kidston不時將英倫文化和季節景色，以印花圖案融入設計中。而SOLOMON BLOEMEN的創辦人、香港知名花藝設計大師梁靈剛博士(AIFD PFCI)，深受英式園林藝術及歐洲插花風格薰陶，曾在世界著名的英倫倫敦查爾斯花卉大會連續14年獲獎。是次「We Only Do Beautiful」花藝班盛載著兩個品牌的英倫故事，帶領大家走進英國人的小花園。
Cath Kidston去年推出手挽袋Sidekick Tote，輕巧便攜容量極大，袋子內層配備擦拭防水塗層，採用長放式長方形設計，適合放置A4大小物件，配上長度適中且有承重力的織帶，方便手提或上肩，並附有寬敞的印花懸掛式拉鍊內袋，特別適合周末到花市購買花束收納之用，又或者上學、健身、旅行或親子外出之用。
「We Only Do Beautiful」花藝班 限定推廣優惠
花藝班將於2021年8月27日開始接受報名，於9月1日至19日於SOLOMON BLOEMEN Design Studio上課。費用$980包括SOLOMON BLOEMEN英倫特色花藝班連乾花花材(價值$1,800)及Cath Kidston人氣Sidekick乙個(價值$650，隨機方式送出)。每位參加者均可獲贈Cath Kidston$50購物禮券及SOLOMON BLOEMEN $100購物禮券。
報名：https://www.solomonbloemenflowerschool.com/solomonbloemen-x-cathkidston