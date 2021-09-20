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周末好去處｜POLA期間限定花藝世界 巨型萬花筒任打卡
59 分前
周末好去處｜POLA期間限定花藝世界 巨型萬花筒任打卡
擁有逾92年歷史的日本殿堂級護膚品牌POLA，多次在港舉辦花影藝術展，吸引不少女生打卡。品牌由即日起至26日，在尖沙咀海港城海運大廈舉行「POLA B.A萬花筒花藝世界」光影藝術展，現場化身成多元花藝空間，以萬花筒的方式呈現於大眾眼前，多角度的鏡面把花藝影象不斷折射，造就成美不勝收的藝術品，仿如置身萬花筒世界裡，今個周末又多一個打卡位！
POLA更特別邀請女歌手Gin Lee及AGA率先參觀「POLA B.A萬花筒花藝世界」光影藝術展，兩人在兩個由日本花藝大師東信創作的萬花筒主題展區打卡。
打卡位1：巨型B.A萬花筒花藝園
展區展示POLA B.A創作的巨型花藝影像，牆上設有3組由鏡面和花藝影像組成的折射組件。參觀者可分別站在各組合的中央拍攝照片或影像，仿似置身於萬花筒當中。設有三角形、六角形或長方形三款組合方便創作出多重萬花筒的折射效果，探索藝術與美的無盡可能。
打卡位2：B.A萬花筒花藝之鏡
多面不同角度的鏡子打造而成的「B.A萬花筒花藝之鏡」，配合東信先生為POLA B.A創作的花藝影像，讓參觀者仿如置身於花之透視，透過鏡子的反射審視不同角度的自己，展現無限潛能。
POLA B.A 萬花筒花藝世界
地點：海港城海運大廈入口大堂
日期：即日至9月26日
活動時間：
▸星期一至四︱11：00am – 9：00pm
▸星期五至日、及公眾假期︱11：00am – 10：00pm
*只限指定日期，需預約登記參與。名額有限，額滿即止。
詳情：https://pola.hk/campaigns/hcrs/
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/周末好去處｜pola期間限定花藝世界-巨型萬花筒任打卡-285765