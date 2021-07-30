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周末好去處｜RAZE x kapok文青工作坊 仲有3款粉色系口罩
42 分前
周末好去處｜RAZE x kapok文青工作坊 仲有3款粉色系口罩
本地創科口罩品牌RAZE聯乘kapok，在灣仔日月星街開設文青風的「小城歷險」Pop up store，店內不單有全新的夏日「水彩系」口罩，更會在多個周六舉辦不同手作工作坊，包括手作浮游花瓶、油畫工作坊、手作月球燈及手作陀螺儀擺設等，讓大家與朋友一同度過優閒周末。
現凡參加工作坊，可以免費獲得夏日「水彩系」3層光觸媒口罩一盒（口罩顏色隨機附送，價值$99）；憑工作坊之單據更可於當日到kapok（日街店）享全單正價9折優惠（受條款及細則約束，詳情參閱官網內容）。
「水彩系」口罩打造柔美夏日look
RAZE的最新夏日「水彩系」口罩同時登陸kapok，系列包括型格薄荷綠、氣質淡柔粉、清新泡沫啡3種顏色，襯出清爽柔美的夏日造型。口罩透氣度高，更配有可調較式鼻樑設計，有時尚外型之餘，更不怕弄花妝容。口罩備有兩個尺寸，包括大碼及中碼，適合成人或臉型較小巧的成年人，更正式轉用獨立包裝，RAZE更將於9月聯乘kapok推出獨家新色，兩個品牌的粉絲記得留意了！
「小城歷險」Pop up store
地址：灣仔進教圍5號
開放日期：8月1日至9月30日
時間：11:30至18:30
手作工作坊詳情：https://nanoraze.com/pages/razexkapok
RAZE網店： https://nanoraze.com/
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/周末好去處｜raze-x-kapok文青工作坊-仲有3款粉色系口罩-278863