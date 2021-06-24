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唔只手機殼！ CASETiFY推口罩、Switch保護套
6 小時前
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唔只手機殼！ CASETiFY推口罩、Switch保護套
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全球疫情反覆，就連手機配件品牌CASETiFY都推出口罩，更備有7種繽紛色調，讓大家配搭不同打扮！除了一次性防護口罩外，CASETiFY亦在最新的「CASETiFY 360」產品企劃中，同步帶來客製化 AirTag掛環、Nintendo Switch保護套及MagSafe兼容卡套等生活配件產品，不止為電子配件，更為個人健康提供全方位保護。

CASETiFY一次性防護口罩採用3層設計，並獲得ASTM第3級認證，有效過濾超過98%的細菌和空氣微粒；口罩配備不含乳膠成分的防過敏性內層，可防止細菌滋生，同時提高氧氣流量令口罩保持高透氣度，在炎炎夏日也能保持舒適。

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一次性防護口罩 $149/30個
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口罩的獨立包裝袋可被100%分解，包裝盒亦以100%環保物料所製成，同時以環保油墨印製，減低對環境造成的負擔。口罩共有7色，包括Algae（螢光綠）、Rose Quartz（櫻花粉）、Amber（珊瑚橙）、Cobalt（太平洋藍）、Mushroom（拿鐵啡）、Charcoal（鐵霧灰）和  Fern（復古綠），輕鬆配搭每日衣著打扮。

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CASETiFY更首次為機迷們帶來「Nintendo Switch 保護套」，機迷們可以將手機、遊戲主機、充電線、以及多達10款的遊戲卡安全的存放於透明專用保護殼內，並附有揹帶，方便隨身攜帶與一眾好友對戰。保護套採用 90%可回收材料製成，除了耐用、防摔之外，更具防水功能。

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保護套配備迷你扣環於揹帶上，用家可把AirPods、AirTags或任何個人物品直接掛在揹帶上。$539
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為配合Apple最新AirTag推出，CASETiFY亦緊接推出「個人化AirTag吊環」，扣掛於重要行李、寵物，或是背包和鑰匙等隨身小物上。AirTag吊環除可選擇多款配色和自定姓名，更可加入可愛的表情符號和動物圖案。$279

另一最新配件「MagSafe 兼容卡套」，設計纖薄，可以輕鬆貼合於MagSafe手機殼上，並保護卡片免於受到任何磁性影響而損壞。為宣揚減少使用原生塑膠物料的品牌使命，MagSafe 兼容卡套以50%的回收材料製成，並採用100%的環保包裝，同樣可添加自定姓名。

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MagSafe兼容卡套備有Jet Black、Latte及Light Pink 3款配色。$319
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/唔只手機殼！-casetify推口罩、switch保護套-273896
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