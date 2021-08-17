夏天必備｜由頭到腳香噴噴過夏天！盤點7款韓妹推薦香氣噴霧

夏天出汗容易產生異味，而韓妹為了令全身都香噴噴，從外到內、從頭到腳都使用不同的香氣噴霧，以保持身體的香氣。以下就為大家盤點7款韓妹推薦的香氣噴霧，一起全身香噴噴地過夏天吧！
【ROUND A ROUND Dryflower Body & Hair Mist】
韓國有不少本土品牌，而ROUND A ROUND便是Olive Young旗下深受韓妹歡迎的品牌之一，主打護膚品系列。但其實除了護膚品外，它的香薰和香氣噴霧都同樣受歡迎，Dryflower Body & Hair Mist系列更是性價比高的首選。這個系列的噴霧以乾花作為基調，香氣淡雅清香，適合噴在衣服和頭髮上，使用後亦不會有黏笠的感覺。噴霧的留香時間約2小時，建議可以裝在分瓶中在外補噴。
【Cosmic Mansion香氛噴霧】
韓國人特別注重身體的香氣，因此也有不少小眾的香氛產品品牌，而Cosmic Mansion便是在韓國梨泰院發跡的品牌，以天然有機的大自然為主題，專門製作各種香氛產品，例如擴香石、香氛噴霧、蠟燭等。其中的香氛噴霧便有多種香氣，可取代香水使用噴灑在身上，也可在家中噴在窗簾、床單上，讓整個空間都充滿它的香氣，彷彿置身在大自然中。其實噴霧大部份都沒有香水常有的刺鼻感，反而帶清新的感覺，特別適合夏天使用。
【W.Dressroom衣物家居香水噴霧】
如果平日有留意韓國明星的話，應該都會看過這款明星同款的W.Dressroom衣物家居香水噴霧，防彈少年團、NU’EST等當紅韓國男偶像也有使用，屬韓國男星必備的衣物香水噴霧。這款香水噴霧男女皆可使用，既有香甜的果香，也有中性調的花香，蜜桃、百合、麝香等都屬較受歡迎的香氣。
【DUFT & DOFT 99.9% 抗菌搓手噴霧】
受到疫情影響，不少人外出時都有帶搓手噴霧的習慣，但大多都是無味或充滿酒精味。而韓國品牌DUFT & DOFT的香薰護手霜本來在韓國便長居銷量第一，在疫情期間推出的DUFT & DOFT 99.9% 抗菌搓手噴霧既通過KFDA認證可殺菌99.9%，同時添加甘油和荷荷巴油，性質溫和，使用後也不會乾澀，最重要的是帶有鼠尾草和迷迭香的香氣，可以在香氣下進行防疫，一舉兩得。
【Foellie 私密處香水】
韓國女生除了進行外部的香氣保養外，連內部也需要香噴噴。女生在經期來的時候，容易產生異味，再加上最近天氣炎熱，即使不在經期間，汗水亦會令異味滋生。因此不少韓妹都有使用Foellie 私密處香水的習慣，只需在內褲上輕噴就能保持香氣，在經期、日常或如廁後都可使用，與戀人親密的時候也不會尷尬。
【Dr. Pauhls 口氣噴霧】
香噴噴的範圍不但包括在身體外，連口腔亦要保持香氣，特別最近需要長期戴口罩，侷促的環境容易令口氣問題出現，脫下口罩的時候便容易造成尷尬的情況，因此口氣噴霧亦是韓妹常用的噴霧之一。Dr. Pauhls 口氣噴霧的包裝獨特，像卡片一樣方便攜帶，進食後噴在口腔有助令口氣變得清新，即使吃重口味的食物也不用擔心。
【ON: THE BODY 足嫩肌泡沫清潔噴霧】
不少人都會忽略腳氣的問題，但若剛好到朋友家作客，這個問題便會變得特別尷尬，所以若想令全身都變得香氣十足，不妨學習韓妹使用ON: THE BODY的足嫩肌泡沫清潔噴霧。雖然它屬於清潔噴霧的一種，但定期使用可以有效去除雙腳的異味，令雙腳變得清爽之外，也充滿薄荷的香氣，從頭到腳都香噴噴！