夏日吸like美妝
口罩戴了一年半，由不想習慣變成愈來愈習慣，而眼睛亦成為表達自我的部位，透過精緻的眼妝展現風格和個性美。每逢夏天總是流行搶眼鮮艷的顏色，今年也不例外，除了眼妝可用不同艷麗顏色，掃出層次分明的輪廓，更可在眼周貼上各種奪目的珍珠、閃石、閃片，營造型格奢華質感，或是展現趣味藝術質感，輕易成為吸like美妝。
文：Coco 圖：林俊源 模特兒：Borte D. @Quest 化妝及髮型：Maki Ho @Benefit Cosmetics
Shop list： (a) Benefit Cosmetics 3621 0598 (b) LAURA MERCIER 2661 5686
(c) NARS 2918 9886 (d) ALBION 2831 8467 (e) 百業通輔料公司 (珍珠及閃石) 2142 3122
(f) Weekend MaxMara 2722 3132 (g) iBLUES 2377 4173
絕美珍珠
珍珠擁有難以替代的優雅絕美質感，只要運用得宜，便能輕易營造優雅滿滿的低調奢華氣派，而且珍珠的可塑性極高，能與不同元素結合，變湊出截然不同的韻味。將小顆珍珠點綴在眼周，其柔美的質感，與耀眼的葉形閃石、玩味的彩藍色睫毛月膏、自然立體的羽毛眉，以及在輕透的底妝配襯下，幻化出別具型格的衝突美態，使眼妝更具藝術感。
Step 1：以獨特設計的三叉筆尖塑眉筆，畫出自然立體的羽毛感眉毛，幫助提升妝容輪廓，並突出珍珠眼妝效果。
Step 2：由於珍珠眼妝是重點，底妝和眼影只需輕透自然，而彩藍色睫毛膏具有點睛作用，可令眼妝更鮮明、更有層次。
Step 3：掃上溫柔粉嫩的粉紅色胭脂，加強珍珠氣質優雅的感覺。
Step 4：在每顆珍珠上沾少許雙眼皮膠水或透明lip gloss，然後用小夾子將珍珠貼在眼周上，珍珠數量可隨個人喜好而定，想低調的可用一至兩顆點綴，想誇張搶眼的則多貼幾顆亦無妨。
型格星閃閃
近年流行啞色妝容，加上夏天容易出汗、出油，不少女生都避免化閃爍的妝容。不過，今夏閃爍耀眼的美妝是重點之一，只要做好打底及控油工序，就能全日keep住完美閃亮的妝效。在自然閃爍的橘色眼妝上，貼上桃紅、銀色和黑色3種顏色的星星閃片，效果型格顯眼，為整體造型添上亮點和時尚度。
Step 1：因重點在於閃爍的星星眼妝，所以眉妝只要自然立體便可。
Step 2：掃出濃密細長的黑色睫毛，塑造洋娃娃般的深邃眼睛效果。
Step 3：塗上蜜桃粉紅色唇膏，以及掃上帶有金粉的蜜桃色胭脂，營造自然橘色系妝感，凸顯眼妝的搶眼度。
Step 4：在每片星星閃片上沾少許雙眼皮膠水或透明lip gloss，並用小夾子將星星閃片隨意貼在眼周上，數量同樣可隨個人喜好而定，或是只貼兩片在眼尾或眼尾下眼線位置，營造調皮中帶嫵媚的感覺。
復古紅調
紅色是充滿個性的顏色，不同深淺的紅色，能予人不一樣的感覺。今夏其中一個美妝重點是復古妝潮，運用不同的紅色色調，輕易塑造耀眼嫵媚但不豔俗的復古女神妝容。
Step 1：粗眉大眼是復古嫵媚妝特點，利用立體塑形眉筆描畫粗眉或眉峰有角度的眉形，有助突出眼部輪廓。
Step 2：以防水防脫的濃黑眼線筆，描畫貓眼眼線，加強眼睛的深邃迷人感覺。
Step 3：以兩種不同深淺的紅色眼影，大範圍地暈染整個眼窩，既能突出鮮明大膽的個性，大片色塊的效果亦型格時尚。
Step 4：比起鮮艷的正紅色唇膏，成熟典雅的棕紅色唇膏，更能塑造高格調的神秘嫵媚感。
1 / 16
1. Brow Microfilling細緻塑眉筆 $225 (a)
不同長度的三叉尼龍筆尖，方便一筆過描畫三條細緻幼線，模擬真正毛髮，亦可用於眉芯填補空隙和稀疏位置，使眉妝自然融入原有的眉毛，勾勒自然不造作的仿飄眉效果。
2 / 16
2. 24小時透明定型眉膏 $225 (a)
透明無色的啫喱狀定型眉膏，能令凌亂眉毛更貼服、上揚，定型效果長達24小時，細緻兼易不脫妝。
3 / 16
3. 無重豐盈藍色睫毛液 $225 (a)
流線型設計的slimpact刷頭，能塑造360度零死角的豐盈持久睫毛妝效，配方之一的空氣粒子，可令睫毛不易下垂，用後雙眼更大、更明亮。
4 / 16
4. Fouroscope星相女神胭脂組合(#空氣女神) $325 (a)
柔和的粉紅色系色調，備有兩款胭脂蜜粉及兩款光影粉，柔和明亮的色調，特別適合溫柔氣質的女生便用。
5 / 16
5. 瑰麗持色潤澤唇膏(#19 Pomegranate Red) $290 (d)
石榴紅的色調予人充滿活力的感覺，只要輕輕塗抹，即時呈現清澈透亮的色彩，同時能遮蓋唇部細紋，長時間保持完美色澤及光澤。
6 / 16
6. Gimme Brow+豐眉膏升級版 $225 (a)
含超微細纖維，能黏附於毛髮上，配合特製的細小錐形刷頭，能輕易掃出自然立體的眉妝。
7 / 16
7. 濃黑色磁力睫毛液 $240 (a)
一支擁有磁力的睫毛液，配方添加了具美睫效果的礦物質及維他命原B5，妝效持久不易倒塌，並防水及防暈染，就算多塗幾層亦不會有厚重感，效果纖長自然。
8 / 16
8. Fouroscope星相女神胭脂組合(#大地天使) $325 (a)
組合內包括今年全新的Honey Moon日落晚霞胭脂蜜粉，混合了玫瑰粉紅和橘橙色調，塗上後雙頰猶如被夕陽親吻，再配合帶有金粉的蜜桃胭脂蜜粉，令雙頰氣息更顯柔和溫暖。
9 / 16
9. 熱吻加州水潤唇膏(#33蜜桃粉紅) $190 (a)
自然的蜜桃粉紅調，質感猶如空氣般輕盈，水潤又不易脫落，隨時脫下口罩，雙唇都能展現豐潤細膩的效果。
10 / 16
10. 輕透控油潤色粉底SPF20+++ $430 (b)
提供透薄啞緻的自然遮瑕效果，而全新的控油保濕配方，有助抑制多餘油脂，同時注入保濕水感，調整肌膚水油平衡，令底妝全日保持清爽水潤。備有12款色調選擇。
11 / 16
11. POREfessional強力無重定妝噴霧 $285 (a)
含有專利零毛孔無瑕細緻粉末，幫助減少面上油光及修飾粗大毛孔，加上不含任何霜狀潤膚成分，質地柔滑輕身，不會為肌膚增添負擔，妝容全日keep住啞緻亮麗。
12 / 16
12. 立體塑形眉筆 $225 (a)
超幼細的筆芯設計，能勾勒出一根根猶如真實的眉毛，效果自然不造作，而防水配方可維持長達12小時不脫色。
13 / 16
13. 啞緻黑色眼線筆 $195 (a)
採用氈尖筆設計，易於操控，方便畫出精準俐落的貓眼眼線。
14 / 16
14. Fouroscope星相女神胭脂組合(#火燄女神) $325 (a)
組位內新推出的莓紅色及糖果粉紅胭脂蜜粉，配合王牌之一的古銅胭脂蜜粉，能塑造小巧精緻的V臉效果，之後再用新推出的絢耀珍珠光影粉，可令妝容更顯精緻華麗。
15 / 16
15. 熱吻加州水潤唇膏(#11火辣紅色) $190 (a)
蘊含透明質酸成分，可令雙唇保持水潤柔嫩，效果能持續一整天，輕易塑造屬於炎夏的艷麗紅唇妝容。
16 / 16
16. Orgasam on the Beach胭脂組合 $520 (c)
六款帶古銅色調的珊瑚色胭脂，帶來夏日的熾熱感覺，配方中的透明微球體粉末，令色澤更加顯色兼容易推開，營造自然的夏日胭紅妝效。
1 / 16
1. Brow Microfilling細緻塑眉筆 $225 (a)
不同長度的三叉尼龍筆尖，方便一筆過描畫三條細緻幼線，模擬真正毛髮，亦可用於眉芯填補空隙和稀疏位置，使眉妝自然融入原有的眉毛，勾勒自然不造作的仿飄眉效果。
2 / 16
2. 24小時透明定型眉膏 $225 (a)
透明無色的啫喱狀定型眉膏，能令凌亂眉毛更貼服、上揚，定型效果長達24小時，細緻兼易不脫妝。
3 / 16
3. 無重豐盈藍色睫毛液 $225 (a)
流線型設計的slimpact刷頭，能塑造360度零死角的豐盈持久睫毛妝效，配方之一的空氣粒子，可令睫毛不易下垂，用後雙眼更大、更明亮。
4 / 16
4. Fouroscope星相女神胭脂組合(#空氣女神) $325 (a)
柔和的粉紅色系色調，備有兩款胭脂蜜粉及兩款光影粉，柔和明亮的色調，特別適合溫柔氣質的女生便用。
5 / 16
5. 瑰麗持色潤澤唇膏(#19 Pomegranate Red) $290 (d)
石榴紅的色調予人充滿活力的感覺，只要輕輕塗抹，即時呈現清澈透亮的色彩，同時能遮蓋唇部細紋，長時間保持完美色澤及光澤。
6 / 16
6. Gimme Brow+豐眉膏升級版 $225 (a)
含超微細纖維，能黏附於毛髮上，配合特製的細小錐形刷頭，能輕易掃出自然立體的眉妝。
7 / 16
7. 濃黑色磁力睫毛液 $240 (a)
一支擁有磁力的睫毛液，配方添加了具美睫效果的礦物質及維他命原B5，妝效持久不易倒塌，並防水及防暈染，就算多塗幾層亦不會有厚重感，效果纖長自然。
8 / 16
8. Fouroscope星相女神胭脂組合(#大地天使) $325 (a)
組合內包括今年全新的Honey Moon日落晚霞胭脂蜜粉，混合了玫瑰粉紅和橘橙色調，塗上後雙頰猶如被夕陽親吻，再配合帶有金粉的蜜桃胭脂蜜粉，令雙頰氣息更顯柔和溫暖。
9 / 16
9. 熱吻加州水潤唇膏(#33蜜桃粉紅) $190 (a)
自然的蜜桃粉紅調，質感猶如空氣般輕盈，水潤又不易脫落，隨時脫下口罩，雙唇都能展現豐潤細膩的效果。
10 / 16
10. 輕透控油潤色粉底SPF20+++ $430 (b)
提供透薄啞緻的自然遮瑕效果，而全新的控油保濕配方，有助抑制多餘油脂，同時注入保濕水感，調整肌膚水油平衡，令底妝全日保持清爽水潤。備有12款色調選擇。
11 / 16
11. POREfessional強力無重定妝噴霧 $285 (a)
含有專利零毛孔無瑕細緻粉末，幫助減少面上油光及修飾粗大毛孔，加上不含任何霜狀潤膚成分，質地柔滑輕身，不會為肌膚增添負擔，妝容全日keep住啞緻亮麗。
12 / 16
12. 立體塑形眉筆 $225 (a)
超幼細的筆芯設計，能勾勒出一根根猶如真實的眉毛，效果自然不造作，而防水配方可維持長達12小時不脫色。
13 / 16
13. 啞緻黑色眼線筆 $195 (a)
採用氈尖筆設計，易於操控，方便畫出精準俐落的貓眼眼線。
14 / 16
14. Fouroscope星相女神胭脂組合(#火燄女神) $325 (a)
組位內新推出的莓紅色及糖果粉紅胭脂蜜粉，配合王牌之一的古銅胭脂蜜粉，能塑造小巧精緻的V臉效果，之後再用新推出的絢耀珍珠光影粉，可令妝容更顯精緻華麗。
15 / 16
15. 熱吻加州水潤唇膏(#11火辣紅色) $190 (a)
蘊含透明質酸成分，可令雙唇保持水潤柔嫩，效果能持續一整天，輕易塑造屬於炎夏的艷麗紅唇妝容。
16 / 16
16. Orgasam on the Beach胭脂組合 $520 (c)
六款帶古銅色調的珊瑚色胭脂，帶來夏日的熾熱感覺，配方中的透明微球體粉末，令色澤更加顯色兼容易推開，營造自然的夏日胭紅妝效。
展開相集
共 16 張照片
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/時尚/夏日吸like美妝-279237