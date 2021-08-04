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夏日吸like美妝
3 小時前
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夏季夏天美妝
夏日吸like美妝
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口罩戴了一年半，由不想習慣變成愈來愈習慣，而眼睛亦成為表達自我的部位，透過精緻的眼妝展現風格和個性美。每逢夏天總是流行搶眼鮮艷的顏色，今年也不例外，除了眼妝可用不同艷麗顏色，掃出層次分明的輪廓，更可在眼周貼上各種奪目的珍珠、閃石、閃片，營造型格奢華質感，或是展現趣味藝術質感，輕易成為吸like美妝。

文：Coco 圖：林俊源 模特兒：Borte D. @Quest 化妝及髮型：Maki Ho @Benefit Cosmetics

Shop list： (a) Benefit Cosmetics 3621 0598  (b) LAURA MERCIER 2661 5686
(c) NARS 2918 9886  (d) ALBION 2831 8467  (e) 百業通輔料公司 (珍珠及閃石) 2142 3122 
(f) Weekend MaxMara 2722 3132  (g) iBLUES 2377 4173
 

絕美珍珠
珍珠擁有難以替代的優雅絕美質感，只要運用得宜，便能輕易營造優雅滿滿的低調奢華氣派，而且珍珠的可塑性極高，能與不同元素結合，變湊出截然不同的韻味。將小顆珍珠點綴在眼周，其柔美的質感，與耀眼的葉形閃石、玩味的彩藍色睫毛月膏、自然立體的羽毛眉，以及在輕透的底妝配襯下，幻化出別具型格的衝突美態，使眼妝更具藝術感。

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鮮藍色吊帶白背心 $1,880 (f)
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Step 1：以獨特設計的三叉筆尖塑眉筆，畫出自然立體的羽毛感眉毛，幫助提升妝容輪廓，並突出珍珠眼妝效果。
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Step 2：由於珍珠眼妝是重點，底妝和眼影只需輕透自然，而彩藍色睫毛膏具有點睛作用，可令眼妝更鮮明、更有層次。
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Step 3：掃上溫柔粉嫩的粉紅色胭脂，加強珍珠氣質優雅的感覺。
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Step 4：在每顆珍珠上沾少許雙眼皮膠水或透明lip gloss，然後用小夾子將珍珠貼在眼周上，珍珠數量可隨個人喜好而定，想低調的可用一至兩顆點綴，想誇張搶眼的則多貼幾顆亦無妨。

型格星閃閃
近年流行啞色妝容，加上夏天容易出汗、出油，不少女生都避免化閃爍的妝容。不過，今夏閃爍耀眼的美妝是重點之一，只要做好打底及控油工序，就能全日keep住完美閃亮的妝效。在自然閃爍的橘色眼妝上，貼上桃紅、銀色和黑色3種顏色的星星閃片，效果型格顯眼，為整體造型添上亮點和時尚度。

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鮮藍色吊帶白背心 $1,880 (f)
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Step 1：因重點在於閃爍的星星眼妝，所以眉妝只要自然立體便可。
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Step 2：掃出濃密細長的黑色睫毛，塑造洋娃娃般的深邃眼睛效果。
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Step 3：塗上蜜桃粉紅色唇膏，以及掃上帶有金粉的蜜桃色胭脂，營造自然橘色系妝感，凸顯眼妝的搶眼度。
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Step 4：在每片星星閃片上沾少許雙眼皮膠水或透明lip gloss，並用小夾子將星星閃片隨意貼在眼周上，數量同樣可隨個人喜好而定，或是只貼兩片在眼尾或眼尾下眼線位置，營造調皮中帶嫵媚的感覺。

復古紅調
紅色是充滿個性的顏色，不同深淺的紅色，能予人不一樣的感覺。今夏其中一個美妝重點是復古妝潮，運用不同的紅色色調，輕易塑造耀眼嫵媚但不豔俗的復古女神妝容。

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粉紅色格子短袖襯衫 $1,680 (g)
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Step 1：粗眉大眼是復古嫵媚妝特點，利用立體塑形眉筆描畫粗眉或眉峰有角度的眉形，有助突出眼部輪廓。
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Step 2：以防水防脫的濃黑眼線筆，描畫貓眼眼線，加強眼睛的深邃迷人感覺。
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Step 3：以兩種不同深淺的紅色眼影，大範圍地暈染整個眼窩，既能突出鮮明大膽的個性，大片色塊的效果亦型格時尚。
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Step 4：比起鮮艷的正紅色唇膏，成熟典雅的棕紅色唇膏，更能塑造高格調的神秘嫵媚感。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/夏日吸like美妝-279237
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