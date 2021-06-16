夏日控油大作戰｜拆解面油過剩原因 + 5招告別滿臉油光 清爽過夏天！

不少人都會因面油而煩惱，而夏天的面油問題甚至更加嚴重。若要解決面油問題，首要了解油脂分泌成因，以下就為大家拆解面油過剩原因，再對症下藥，教大家5招告別滿臉油光，讓大家可以清爽過夏天！
【油脂分泌成因】
1. 基因／遺傳
受到基因或遺傳因素影響，有些人從出生開始的油脂分泌便比較旺盛，面油問題亦因而比較嚴重。
2. 年齡／激素
年齡和身體激素都會影響皮膚的油脂分泌激素，一般而言青春期的油脂分泌會較多。
3. 氣溫
氣溫每升高一度，皮膚的油脂分泌率便會在原來的基礎上增加10%，因此夏天亦較容易出油。
4. 皮膚屏障受損
過度清潔會令皮膚的屏障受損，水份因而流失，皮脂腺便會分泌更多油脂，使皮膚出現越洗越油的問題。
5. 生活習慣
不良的生活習慣會影響皮膚的油脂分泌，長期熬夜、喝水不足、不健康的飲食習慣等都會促進油脂的分泌。
【控油方法】
1. 適當清潔
若果要皮膚達到油脂平衡，清潔便是十分重要的環節，但切記不要過度清潔，例如使用清潔力過強的洗面乳、一天洗幾次臉、不停使用清潔面膜等都只會破壞皮膚的屏障。
皮膚若果只是正常出油，可以使用使用比較溫和的洗面奶，早晚各洗一次面即可。而皮膚出油情況較嚴重的話，則可以使用清潔力較強的洗面產品，不過同樣一天早晚各洗一次即可。
2. 使用散粉
若果皮膚油脂比較旺盛，化妝時可以在化完底妝後，先用散粉吸走油脂並同時定妝。外出時若覺得面油問題嚴重，可以先用面油紙吸走油脂，再用散粉即時進行控油。不過散粉只能短暫解決面油問題，想要徹底解決就要從根本護膚做起。
3. 留意護膚成份
如果想皮膚油脂分泌不再失調，使用護膚品時便要留意其成份，而有三種成份都特別適合有面油煩惱的人。一，含鋅成份的護膚品可以抑制油脂分泌，亦能同時保濕，較適合正常出油的人群；二，維他命B3成份既可以控油，同時可以加強皮膚屏障和美白，適合需要多功效的人群；三，水楊酸可以輕微抑制面油問題，主要有抗炎成份，比較適合暗瘡肌使用。
4. 控制飲食
皮膚的狀況與身體的狀況息息相關，因此不健康的飲食習慣都會影響皮膚的油脂分泌。如果屬於油性膚質，同時有不良的飲食習慣，常吃「三高」食品，便要改善本來的飲食習慣，盡量戒掉高糖、高脂、高卡路里的食物。
5. 注意心理健康
良好的作息習慣會令皮膚變得更好，因此如果想解決面油問題就不要熬夜，同事需要學會釋放壓力，保持心情愉快，這樣才可以令皮膚處於更好的狀態。
6. 尋求醫生協助
若果皮膚出油問題過於嚴重，可以直接尋求專業皮膚科醫生的協助，而非胡亂使用民間處方，特別使用A酸、果酸等酸性較強的皮膚產品時，有機會破壞皮膚屏障，反而得不償失。