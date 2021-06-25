夏天經常留在室內涼冷氣，
肌膚在不知不覺間被抽走水分，
加劇出油情況。在炎熱的日子，
可以選擇質地較清爽的保濕產品，
維持肌膚水油平衡，也不會過分黏笠。
文：Abby
Caudalie 葡萄籽水保濕啫喱面霜
98%天然純素成分的水漾果凍啫喱，加入最高含量的有機葡萄籽水，持續對抗肌膚微生態失衡，增強自我抗敏力和防禦力，築起天然保護屏障，長效預防泛紅敏感、炎症或濕疹問題反覆發生。$300/50ml
Caudalie 2319 1006
DRUNK ELEPHANT B-HYDRA
強效保濕精華
精華質地輕透但強效，為乾燥肌膚清涼注水。蘊含維他命原B5及菠蘿神經醯胺，能持續保濕，不單有助修護肌膚，更同時有助擊退暗沉、乾燥及幼紋問題。$410/50ml
Sephora 3168 4088
GLOW RECIPE
西瓜亮活
粉紅保濕乳液
清爽的啫喱乳液100%不含油分，肌膚能瞬間吸收。含有90%維他命和抗氧化物豐富的西瓜萃取物，能長效為肌膚作深層保濕，同時達到提亮及紓緩敏感肌膚之效。$165/25ml、$305/60ml
Sephora 3168 4088
belif
斗篷草高效水分炸彈霜
(限定聯乘版)
belif的王牌補濕面霜，啫喱質地冰涼清爽，可即時保濕，提升肌膚水分並平衡油脂水平。belif更聯乘時尚生活品牌PLEATS MAMA，附送時尚環保的針織百褶斜揹袋。$500/125ml
belif 2110 0131
Aesop B三倍C肌膚調理凝露
蘊含以一比三比例調配的維他命B和具有修復功效的維他命C，以及綠茶提取物、金縷梅和洋甘菊等成份，質地清爽，同時為肌膚帶來舒緩、滋養及細緻呵護。$860/60ml
Aesop 2964 0799
KIEHL’S 升級版特效清爽保濕啫喱面霜
清涼啫喱質感可被迅速吸收，令肌膚清爽涼快。全新微氨基酸成分更能減少出油，保濕同時吸走臉上多餘油脂，保持皮膚水油平衡。$305/50ml、$560/125ml
KIEHL’S 2196 8348