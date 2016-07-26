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多圖｜姜濤密實look為CK壓軸登場 聽日起可以換手帶
15 分前
多圖｜姜濤密實look為CK壓軸登場 聽日起可以換手帶
Calvin Klein與MIRROR成員的合作來到最後一擊，請來人氣成員姜濤(Keung To)拍攝秋冬經典產品廣告，不過就與Anson Lo、Anson Kong及Ian不一樣，姜濤今次十分錫身地未有騷肌，改以密實look sell秋裝，相信會令部分「姜糖」失望。
姜濤今次在廣告中著起印有品牌標誌的有機棉衛衣、抓毛絨拉鍊連帽衫及雙面仿羊羔绒外套；牛仔褲方面，分別穿了經典版型的Modern Taper牛仔褲，以及低腰復古直筒設計的Dad Jeans。
10月29日起可換手帶
由10月29日起，凡於Calvin Klein指定專門店及網上商店購買任何單品滿$1,000，即可獲得Calvin Klein限量版姜濤專屬用色手帶禮品，以及珍藏版紀念卡一份。據悉姜濤是今次廣告系列的壓軸成員，如果消息屬實，各位前夫可以暫時休息一下啦。
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